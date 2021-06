Pro auta uzavřená ulice, spousta stánků, stolů a lavic, divadlo i živá muzika, tak vypadal páteční den v centru Kaplici. Lidé z města, ale i z okolí, si vyrazili užít pravou pouliční sousedskou slavnost.

Sousedská slavnost Masná žije! 2021 do centra Kaplice přilákala rekordní počet návštěvníků. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Slavnost začala už v 10 dopoledne (a trvá až do 22) a hlavní organizátorka, Jitka Svobodová z Kap Café, si pochvalovala, kolik návštěvníků čtvrtí ročník akce Masná žije! přilákal. "Počasí se na nás usmálo, a i když před třetí hodinou zapršelo, lidi to naštěstí neodradilo. Jsme překvapení, jak dobře to jde, účast je opravdu rekordní, řekla bych, za čtyři roky, co slavnost pořádáme, je určitě největší."