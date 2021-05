Místo klasické Rallye Český Krumlov se po silnicích na jihu Čech pohybovala auta s elektropohonem, v premiérové Rallye Český Krumlov Revival pak soutěžily historické vozy vyrobené do roku 1990.

Předposlední květnový víkend by se na silnicích v okolí Českého Krumlova proháněly v rámci seriálu mistrovství republiky závodní speciály, pořadatelé Rallye Český Krumlov se však rozhodli letošní ročník odložit na podzim, aby u toho mohli být i diváci. Z pivovarské zahrady tak vyjížděly k závodu alespoň elektromobily v 9. ročníku Czech New Energies Rallye a automobily vyrobené do roku 1990 v premiérové Rallye Český Krumlov Revival.