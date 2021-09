Nositelé těchto jmen se totiž pravidelně sjíždějí do Krumlova, aby se zaregistrovali a podepsali do Pamětní knihy Svatováclavských slavností. A návštěvníkům slavností se vždy představují také na pódiu na náměstí od těch nejmladších po nejstarší.

Svátek 28. září náleží Dni české státnosti, ale také svátku všech Václavů a Václavek. Na to nezapomínají Svatováclavské slavnosti v Českém Krumlově, kde je slavnostní setkání Václavů a Václavek již tradicí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.