Znovuotevřená rozhledna se Zvonem svobody na vrcholku Kleti - jak se tady říká "1084 metrů nad věcí" - poskytuje nádherné výhledy do jihočeské krajiny. Zážitek budou mít návštěvníci ale i z místní restaurace s vyhlášenou česnečkou a šmitcem.

Horská chata Kleť,pohledy z rozhledny ,nedělní dopoledne záběry na českobudějovické a krumlovské rozhledy do nádherné jihočeské krajiny | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

U jejího výdejního okénka se o víkendu za slunečného počasí už dopoledne tvořila fronta. Otevřeno je středa až pátek od 10.30 do 17 hodin, o víkendu od 9 hodin. Lanovka je v provozu od středy do neděle od 9 do 16 hodin.