Jedná se o projekt Československé obce legionářské (ČsOL), který se snaží veřejnosti představit historii československých legií, jejich působení a vojenskou aktivitu zejména v Rusku i význam legií na vzniku samostatného československého státu.

Představitelé ČsOL v Českých Budějovicích pozvali na návštěvu výstavy legionářského vlaku primátora Jiřího Svobodu, který při této příležitosti převzal z rukou předsedy jednoty ČsOL Milana Čajdíka pamětní medaili ke 100. výročí obce za dlouhodobou podporu činnosti Československé obce legionářské.

„Překvapila mne bohatá sbírka věrných kopií dobového vybavení, fotografií, zbraní a předmětů denní potřeby, ze kterých si každý udělá dokonalý obraz života, jaký legionáři v těchto vlacích v Rusku a v tvrdých podmínkách Sibiře vedli. Díky zajímavému výkladu v dobových uniformách, prohlídce všech vagonů a dokumentárnímu filmu návštěvníci poznají, že kromě bojovného nasazení se legionáři věnovali také lékařské péči o civilisty, pomáhali válečným sirotkům, vezli s sebou zvířata i manželky, a to přinášelo i specifické problémy. Čas zbýval ale i na typický český humor,“ řekl po návštěvě primátor Jiří Svoboda.

Vlak letos navštívil již 19 českých a moravských měst, po metropoli jižních Čech zamíří 22. listopadu do poslední stanice v Plzni. Expozice je na nádraží v Českých Budějovicích k vidění až do 21. listopadu v pracovní dny od 8 do 16 hodin, o víkendu od 9 do 16 hodin. Zájemci si zde mohou prohlédnout například vůz polní pošty, nemocnici, ubytovnu mužstva zvanou těpluška, velitelský vůz či kovárnu a další. Blíže na www.csol.cz.

Zdroj: Renáta Kollarczyková, odbor Kancelář primátora