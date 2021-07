To, co se vodě podařilo načít minulé úterý, dokonal v pátek další přívalový déšť: průtrž v Novém Spolí strhla opěrnou zeď z gabionů, část svahu a také šest parkovacích míst.

V Tiché ulici v Českém Krumlově, v části Nové Spolí nedaleko kryté lávky Rechle, se po deštích zřítila opěrná zeď s částí parkoviště. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

„Valila se tu ze svahu řeka vody. V úterý to vymlelo kus zámkové dlažby, ale díru jsme nestačili opravit, a v pátek přišel další liják, pršelo snad čtyři hodiny. Vytvořil se tu úplný vír a stěnu to podmáčelo a strhlo,“ popsal nešťastnou událost, při které se naštěstí nikomu nic nestalo, obyvatel domu, k němuž parkoviště patří, Stanislav Červený. „Viděli jsme to na vlastní oči, slyšeli jsme, jak padají kameny, a šli jsme se na to podívat.“