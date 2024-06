V sobotu 1. června, na Mezinárodní den dětí, Malontští pro své nejmladší obyvatele uspořádali tradiční oslavu. Podívejte se, jak si to všichni společně užili.

V Malontech pro děti na jejich svátek uspořádali Cestu pohádkovým lesem. | Video: Se svolením pořadatele

„Letos jsme pro děti připravili Cestu pohádkovým lesem, kousek od Malont u Huberta, v místě před vodárnou směrem na Radčice a Pohorskou Ves,“ přiblížil za organizátory Milan Faltus, školník a správce budov malontské základní školy. „Jelikož se počasí nejevilo moc přívětivě, měli jsme do poslední chvíle připravenu i tzv. mokrou variantu. To by se akce konala v sále našeho kulturního domu.“

Nakonec ale počasí přece jenom dalo pohádkovému lesu zelenou. „Myslím, že se to určitě vyplatilo. Pohádkový okruh byl něco přes dva kilometry dlouhý a děti na něm plnily různé úkoly u jednotlivých stanovišť s pohádkovými postavami,“ přiblížil. „Mohly si také zastřílet a u hasičů zkusit stříkání vody na cíl.“

Nakonec si děti u Huberta nechaly namalovat na obličej krásné obrázky a za odměnu dostaly malý balíček a opekly si buřta „od Krkovičky“. „Akce se velmi zdařila, což umocňovalo i přívětivé počasí. Myslíme si, že si procházku užil každý a příští rok opět něco s děvčaty vymyslíme. Poděkování patří místním hasičům, střeleckému oddílu, vedení obce a hlavně všem, kdo se na organizaci podílel,“ uzavřel správce.