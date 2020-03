Úplně se rozjela až v půl jedenácté dopoledne. Naopak odpoledne, při cestě z práce domů, se na hranicích skoro nečekalo.

"My měl štěstí, jeli jsme ráno přes hranice už asi ve čtvrt na pět a zastavili jsme se v koloně u kasina ve Dvořišti, ale ti, co jeli později, to měli mnohem horší, po nás se to tam nakupilo šíleně. Naše kuchařka tam stála od pěti hodin a přijela do práce až v půl osmé," poreferoval v pondělí navečer Radek Paráček, který jezdí za prací do Bad Leonfeldenu z Hašlovic u Větřní. "Teď odpoledne to bylo kupodivu v pohodě. Překvapilo mě, že vůbec neměřili teploty, jen kontrolovali papíry a pouštěli, a hlavně to, že volně jezdí přes hranice štěrkaři nebo dřevaři, já měl za to, že budou pouštět jenom zásobování. Byl to tam samý kamion."

Právě kamiony a nákladní auta tvoří na hranici většinu provozu, řidiči nákladních vozidel totiž mají výjimku ze zákazu vstupu na území České republiky. Tu a tam policisté a celní stráž od hranic vrátili občana Rakouska nebo jiné národnosti, protože cizinci, až na výjimky těch, kteří tu mají trvalý nebo dočasný pobyt, k nám nesmějí. Večer začínají na hranicích vypomáhat i vojáci.

Že byl ráno tak silný provoz, bylo jednak tím, že kamiony znovu vyrazily na cestu po víkendové přestávce a že do Rakouska vyjeli i pendleři, kteří přes týden za hranicemi spí.

"Když jsme ráno přišli do práce, stála tam kolegyně s teploměrem a měřila nás. Jeden kolega měl 37 stupňů, a tak ho poslala do karantény, bude muset přinést potvrzení, že nemá koronavirus," dodal Radek Paráček.

Jinde než v Dolním Dvořišti se hranice na Českokrumlovsku přejet nedají, zatarasené jsou i malé přechody typu Český Heršlák, na Studánkách hlídají policisté. Jestli se situace nezmění, by vláda měla rozhodnout ve středu. Nejbližší otevřené hraniční přechody jsou ve Strážném na Prachaticku, respektive v Českých Velenicích na Jindřichohradecku.