Větřínské seniorky stále pečou a smaží pro lidi v "přední" linii. Po pracovnících nasazených na hranici senioři nyní s rozmanitým pohoštěním zamířili do okresní nemocnice.

"Tentokrát dobroty připravilo osm 'děvčat', kdy každá z nás připravila něco dobrého na zub," usmívala se předsedkyně větřínského klubu seniorů Jiřina Kozáková. "Odvoz tentokrát zajistil můj manžel Václav Kozák. Na přípravě se podílely Jana Lepešková, Jaroslava Kučerová, Helena Tomková, Hana Minaříková, Jiřina Vačkářová, Dana a Helena Seltsamovy a já. Dobroty jsme předali hlavní sestře nemocnice, paní Márii Vyhlidalové, která výrobky předala na oddělení." V krabicích byly chlebíčky, zelňáky,kynuté koláče, jablečný koláč, roláda a další. A navrch srdíčko s poděkováním zdravotníkům.

Personál nemocnice dárek od seniorů velmi potěšil. "Od seniorů to bylo velmi laskavé," říká Mária Vyhlidalová. "Pohoštění bylo vynikající a hezky vypadalo. Podělila jsem jím skoro všechna oddělení - ARO, internu, dětské oddělení, gyndu a další. Rozdávala jsem to po krabicích, protože by se to špatně dělilo. Předala jsem je vrchním sestrám a ty je rozdělily mezi zdravotnický personál. Děvčata byla velmi potěšena. Moc děkujeme všem, kdo se na pečení podíleli a myslí na nás."