Provozovatel velkých lipenských plavidel, lodní společnost ROSENBERGER - Lipno – Line, doufá, že první cestující si užijí plavbu na nové lodi, která má vyhlídkovou palubu, už v květnu. Samozřejmě že bude třeba dodržovat všechna aktuální hygienická pravidla.

„Celé Lipensko se snaží vyjít maximálně vstříc požadavkům jeho návštěvníků. Jsme rádi, že sem letos přijedou tuzemští hosté a chtěli bychom je všichni pěkně přivítat a zpříjemnit jim pobyty. Přeci jenom je turismus to jediné a poslední co našemu příhraničnímu regionu zbylo k obživě. Koronavirus nás všechny přiškrtil, ale lapajíc po dechu si o to více budeme našich hostů vážit,” říká k tomu Jiří Mánek z Turistického spolku Lipenska, který se stará o rozvoj cestovního ruchu od Stožce po Rožmberk.

Cestujícím přibudou nové trasy, ceny se nemění

Připravený je bohatý kulturní program a ceny zůstanou na stejné úrovni jako loni. Nová loď se bude pravděpodobně jmenovat Smetana, podle světoznámého českého hudebního skladatele. „Jeho vztah k řece Vltavě je jasný. Název lodi vymyslel majitel společnosti Lukas Dorn-Fussenegger, který již asi dvacet let podniká v okolí Lipna v lodní dopravě a realitách, takže má ke zdejší krajině velmi pozitivní vztah,“ uvedl manažer lodní společnosti ROSENBERGER - Lipno – Line Karel Andrle.

Rozměry lodě Smetana:



- Délka 25 metrů

- Šířka více než 5 metrů

- Výška od hladiny vody k radarové anténě na střeše kapitánského můstku asi 6 metrů.

- Ponor lodi se pohybuje okolo 1 metru.

Vozit turisty budou všechny lodě okamžitě, jak to povolí aktuální situace související s koronavirem. „Lodní doprava na Lipně je připravena na provoz a bude se řídit všemi potřebnými hygienickými pravidly, které je nutno v dnešní době dodržovat. Začneme, jakmile to půjde. Jsme připraveni i na případnou nutnost omezeného počtu osob na lodích, máme připravený rezervační systém, který spustíme v případě potřeby,“ jmenuje Karel Andrle. Aktuální informace budou vždy na webu www.lipno-line.com.

Loď Smetana ještě v minulém roce vozila turisty v okolí historického německého města Špýr (Speyer), ve středu 22. dubna 2020 doplula z Německa po vodě do rakouského Lince, odkud zamíří po silnici na Lipno, jakmile to situace dovolí. „Pro takovou přepravu i pro provoz lodě jsou samozřejmě potřeba různá povolení. Zatím jsme se setkali s neuvěřitelnou podporou všech místních lidí i institucí, se kterými jsme o transportu jednali. Ať už šlo o starosty obcí na trase nebo silničáře, až po státní úředníky na Státní plavební správě a Ministerstvu dopravy v Českých Budějovicích. Věříme, že nás podpoří i lidé na trase a přijdou se pak na transport podívat,“ uvedl Karel Andrle.

Lodě propojí celé Lipensko

Trojice velkých lodí bude plout po trase s tradičními pěti zastávkami: Lipno nad Vltavou, Frymburk, Dolní Vltavice, Černá v Pošumaví, Horní Planá. Nová loď popluje po tzv. severním okruhu mezi Horní Planou, Dolní Vltavicí a Černou v Pošumaví, Adalbert Stifter bude mít hlavní zastávky v Lipně, Frymburku a Dolní Vltavici a třetí loď Vltava bude tyto dva okruhy propojovat. „Počítáme i s dopravou turistů a jízdních kol oběma směry přes celou lipenskou přehradu. Cestující budou mít možnost přestupovat mezi jednotlivými loděmi. Chceme více spolupracovat s ubytovacími zařízeními, například s novým rekreačním resortem Lakeside -Village u Frymburku, máme připravené slevy pro návštěvníky Lipenska a chceme rozšířit spolupráci s Turistickým spolkem Lipenska,“ dodal Karel Andrle.

Cestující si na lodi užijí bohatý program. „Nejoblíbenější jsou již tradičně plavby s dětským programem kouzelníka Martina Čejky a jeho kolegů se zvířátky z balonků,“ uvádí Andrle. V plánu je i několik koncertů - například se skupinami New Rangers, Lakomá Barka, s klavíristou a bavičem Petrem Vondráčkem. Stálicí je například již téměř vyprodaný letní koncert českobudějovických Nezmarů. „I na běžných plavbách se pak cestující dozvědí z lodního rozhlasu a z TV monitoru informace o historii a současnosti přehrady a obcí na aktuální trase. Dojde i na informace o králících na Králičím ostrově,“ uzavřel šéf lodní společnosti.