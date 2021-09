OBRAZEM: Začala jubilejní Táborská setkání, i letos nabídnou bohatý program

Již po třicáté začal v pátek historický mezinárodní multižánrový festival Táborská setkání. Po slavnostním zahájení zazněla nová verze husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci díky táborskému symfonickému orchestru Bolech, táborským pěveckým sborům a rockové kapele pod taktovkou dirigenta Erena Başbuğa. Nechyběla ohňová show a spousta další zábavy. Bohatý program pokračuje až do neděle.

