Stavební práce v srdci panelového sídliště Za Nádražím v pondělí odstartovaly. To znamená na ústřední ploše, jakémsi náměstíčku, které už roky neslouží svému účelu a dělá této čtvrti města ostudu. Dlaždice nefunkčního bazénku jsou rozbité, nevzhledné betonové chodníky zarůstají trávou, socha od krumlovského sochaře hledí na okolní nepořádek. „Projekt vypracoval známý českobudějovický ateliér Kročák – architekt,“ říká místostarosta Českého Krumlova Josef Hermann. „K návrhu se vyjadřovali i obyvatelé sídliště. Přáli si na náměstíčko doplnit stromky, lavičky a zachovat stávající sochu.“

Plochu náměstíčka vyplní dlažba z přírodního kamene. Tím se výrazně zlepší jeho vzhled. Také se tím zlepší mikroklima sídliště a plocha bude více zadržovat dešťovou vodu. Socha Rodiny od akademického sochaře Stanislava Zadražila podstoupí renovaci a pak se vrátí na své místo, avšak na nový podstavec ze žuly. Nově prostor doplní vyvýšené pódium, které bude sloužit při nejrůznějších kulturních a společenských akcích, nebo třeba jenom jako posezení.

„Také tam necháme vysadit šest vzrostlých akátů, které v létě poskytnou tolik žádaný stín,“ doplnil místostarosta. „Rovněž dodáme posezení, pítko s pitnou vodou, odpadkové koše a kolostavy. Celý prostor bude nově osvětlen, a to jak plocha náměstí, tak i menším osvětlením u posezení a sochy.“

Zmizí dosavadní bariéry pro chodce, pro lidi pohybující se na vozíku i nevidomé. V některých částech sídliště budou upravena místa pro bezpečné přecházení chodců, která doplní signální a varovné pásy.

Stavební práce potrvají do konce léta. Staveniště bude provizorně oploceno. Vstup do obchodů, do nichž se vchází z náměstíčka, bude zajištěn včetně bezbariérové trasy. Cena za revitalizaci náměstíčka je vyčíslena na šest milionů korun.

„Věříme, že v brzké době tu vznikne příjemný prostor, kde se budou lidé rádi potkávat,“ dodal k tomu Josef Hermann.

Tím práce na vylepšení stavu sídliště nekončí. Město připravuje další úpravy bezprostředního okolí náměstíčka, čili parku a komunikací včetně parkování. V konečné podobě by se tato lokalita měla stát příjemným prostředím se zelení, městským mobiliářem, s bezbariérovým a bezpečným provozem s veřejným osvětlením.