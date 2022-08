Ještě teď se jedenatřicetiletá Kateřina Švagrová vzpamatovává z euforie toho úspěchu. Bylo to vůbec první mistrovství světa žen v muškaření. Konalo se od 4. do 10. července, a to souběžně s mistrovstvím Evropy mužů. Český tým ve složení Tereza Rutová z Pražského územního svazu, Štěpánka Šimůnková Marková a Eliška Marková z Moravského rybářského svazu, Markéta Procházková ze Západočeského územního svazu, Kateřina Švagrová z Jihočeského územního svazu po vedením českobudějovického trenéra Jaromíra Šrama podle očekávání zazářil.

Katka z Kaplice je vicemistryní světa v muškaření. Nedávno jí šlo o život

„Já se oproti ostatním členkám týmu závodění nevěnuji tak dlouho. Letos desátým rokem,“ svěřila se Kateřina Švagrová. „Několik let jsem si dala od závodění pauzu. Když jsem se dozvěděla, že se otevře oficiální kategorie i pro ženy a budeme moci závodit na světové úrovni, byla to velká výzva.“ Kateřina totiž původně plánovala tímto mistrovstvím svoji závodní kariéru ukončit. „Po našem velkolepém úspěchu jsem ale změnila názor. Ráda bych se podívala ještě příští rok na Mistrovství světa do Kanady.“

Obě mistrovství se odehrávala v okolí městečka Koppang v krásné přírodě a řekách bohatých na vody i kapitální kousky ryb. Soutěžící z nich tahali hlavně lipany a pstruhy, což českému týmu vyhovovalo, neboť to jsou ryby, které znají z českých řek. České muškařky v soutěži překonaly i norské a finské závodnice. České družstvo vybojovalo týmové zlato a děvčata obsadila přední pozice v jednotlivcích. Zlato získala Tereza Rutová, stříbrno Katka Švagrová z Kaplice, bronz Markéta Procházková. Čtvrtá pozice náleží Elišce Markové a dvanáctá Štěpánce Šimůnkové Markové. Český tým tak potvrdil, že v muškaření patří ke světové špičce.