Obyvatelé Chvalšin otestovali nově upravený kulturní dům

Chvalšiny /VIDEO/- Takovou událost si Chvalšinští v sobotu nemohli nechat ujít. Zástupci obce slavnostně otevřeli zrevitalizovaný kulturní dům a ještě večer se tam konala první zábava.

Fádně šedivá rozměrná budova nyní září prosluněnými pastelovými barvami a hned za prosklenými vchodovými dveřmi se otvírá novotou svítící interiér. Dlážděná podlaha ve vestibulu se leskne jako mramorové zrcadlo a v sále ji střídá krásná parketová podlaha v teplých barvách dřeva.



„To je původní podlaha, kterou jsme nechali zbrousit,“ podotkl starosta Chvalšin Jiří Borský. „Jinak jsou vyměněné snad všechny povrchy, kromě podlah také krytiny i obklady. Nábytek i opona.“



Kulturní dům ve Chvalšinách byl v rohu náměstí vybudován a otevřen 7. ledna 1977. „Tenkrát nákladem tří milionů korun československých,“ řekl Jiří Borský. „V současnosti jsme ho zrekonstruovali za zhruba čtyřnásobek v korunách českých.“



V Kulturním domě je nový systém vytápění, objekt je zateplený. V domě přibylo vzduchotechnické zařízení, vše v předsálí i sálu je nové včetně nábytku a kuchyně. Jenom zázemí, kde se nacházejí tři šatny a dvě toalety pro účinkující, si na renovaci musí počkat do příštího roku.



Nový vzhled kulturního domu se zamlouval i Karlu Štěpánkovi z Chvalšin: „Je to nádhera. Vždyť já jsem to tu stavěl před 40 lety. Chodit sem budu, doufejme, že to tu bude teď lepší, než předtím. Další plus je, že se tu nekouří.“



Na rekonstrukci kulturního domu, konkrétně na zateplení objektu, získala obec dotaci ve výši 40 procent z fondu EU. Na pracích se z velké části podílely firmy z Chvalšin a okolí.



„Obec doposud kulturák předávala do dlouhodobějšího nájmu, ale zastupitelé rozhodli, že obec si bude kulturní dům spravovat sama ve své režii,“ doplnil starosta.



