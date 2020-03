Při vstupu do budovy kaplické polikliniky a ostatních zdravotnických zařízení dbejte zvýšených hygienických opatření. Používejte roušku, případně improvizované zakrytí úst a nosu pomocí šály nebo šátku. Chraňte tak sebe i své okolí!

V případě horečnatého onemocnění, respiračních potíží, bolestí kloubů a svalů telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. V případě dušnosti či jiných závažných potíží rovnou kontaktujte tel. linku 155 nebo 112. Pro informace o koronaviru slouží nově zřízená linka 1212.

Je omezena provozní doba rentgenového oddělení v Kaplici denně od 7:30 do 12:00 hod. Mimo tuto dobu lze využít chirurgickou ambulanci Nemocnice Český Krumlov.

Ředitel Nemocnice Český Krumlov Jindřich Florián zakazuje s okamžitou platností všechny návštěvy na porodnickém oddělení včetně doprovodu k porodu. „Jsem si vědom rozporu s nařízením ministra zdravotnictví. Ale pan ministr naše miminka, maminky a personál před COVID-19 neochrání,“ uvedl Jindřich Florián.

Již nějaký ten den je zrušen zákaz vstupu do lesa na Dubíku v Českém Krumlově, neboť byly zpracovány polomy po vichřici Sabine. Otevřený je i městský park a zámecká zahrada. Připomínáme, že vládní nařízení o omezení volného pohybu se nevztahuje na pobyt v přírodě a parcích.

MHD v Českém Krumlově je po dobu trvání nouzového stavu zdarma.

Obchod v Srníně je otevřen v pondělí až pátek od 7:00 hodin do 12:00 hodin a v sobotu od 7:00 hodin do 10:00 hodin. Tato provozní doba platí zatím do 24.3.

Město Velešín zahájilo objednávky nákupů do 500 Kč pro lidi v nouzi na telefonu 702 601 589 (funguje mezi 8-11 h).

Finanční úřad v Kaplici je uzavřen, daňové přiznání lze podat v Českém Krumlově v pondělí a středu od 8 do 11 hodin nebo podejte poštou.

K velešínským lékařům je nutno se objednávat telefonicky a konzultovat svůj zdravotní stav předem:

Mudr. Triščík: 380 331 750

Mudr. Petlan: 380 331 682

Mudr. Opekar: 380 331 592

MDDr. Nagyová: 608 040 780, Mudr. Lukešová: 380 331 734 , Mudr. Hlavatý: 736 403 903