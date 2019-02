Český Krumlov - Podle některých občanů Českého Krumlova žije úřad v právním bezvědomí.

Rozsudek potvrdil, že zátarasy zmizí, takže některým obyvatelům už je i do smíchu. | Foto: DENÍK/Zdeněk Zajíček

Už rok a půl se táhnou napjaté vztahy mezi obyvateli dvou domů v českokrumlovské Vyšehradské ulici, majitelem okolních pozemků a městem. Už rok a půl postupně padají trestní oznámení, stížnosti, ale i rozsudky soudů. A přibudou další.

„V současné době jsme podali další trestní oznámení na neznámého pachatele z úřadu města pro zneužití pravomoci veřejného činitele,“ sdělila jedna z nespokojených obyvatelek Jarmila Křikavová. „Dále jsme sepsali novou stížnost na Krajský úřad a podáváme žalobu pro nečinnost,“ dodala.

V čem je vlastně problém? Pozemky kolem panelových domů, včetně příjezdové cesty, koupil před dvěma lety nový majitel. Ten se rozhodl zpoplatnit parkovací místa, ale nájemníci domů jakékoliv platby odmítali. Důvod?

V roce 1997 totiž bylo úředně rozhodnuto, že příjezdová cesta je komunikací IV. třídy. Ta by měla být ze zákona přístupná všem a bezplatně.

„Českokrumlovský odbor dopravy vydal povolení vybírat na místní komunikaci IV. třídy parkovné soukromníkovi. Podle zákona nemůže takovou komunikaci vlastnit soukromník a ani takové vlastnictví nemůže být součástí kupní smlouvy. Pokud je, je tato část smlouvy neplatná,“ nastínila jeden z problémů za obyvatele Jarmila Křikavová.

Jenomže problémy se začaly nabalovat a vzájemné spory kulminovaly. Výsledkem byly protitankové betonové zátarasy u parkovacích míst, které se tady nový majitel Arnošt Kohout rozhodl umístit, aby obyvatelům znemožnil parkování, dohady lidí s Městským úřadem a posléze i výrok krajského úřadu o tom, že dosavadní postup českokrumlovských úředníků byl nezákonný.

Vše nyní završil i rozsudek správního soudu, který potvrzuje, že příjezdová cesta je opravdu komunikací IV. třídy.

To vše vykulminovalo na posledním zasedání zastupitelstva města Český Krumlov, kam si přišli obyvatelé hromadně stěžovat a upozornit na současný stav věcí. A ty se netýkají pouze bránění v parkování. Podle nich přestal celý komplet také kvůli majitelově demolici schodů u zadního traktu domu vyhovovat požárním a evakuačním předpisům, v zimě odmítal majitel vpouštět na pozemek vůz s radlicí, aby prohrnul sníh a podobně.

Překvapení zastupitelů bylo veliké. „Podle informací, které tady dostávám od úřadu, jsem měla za to, že věc je už dávno vyřešena,“ okomentovala například Dana Kuchtová.

Navíc místostarostka Jitka Zikmundová, která zasedání zastupitelstva tentokrát řídila, odmítla několikrát udělit slovo právničce zplnomocněné občany k tomu, aby za ně jednala.

„Podle jednacího řádu může na zastupitelstvu vystoupit pouze člověk mající trvalé bydliště na území města,“ hájila svůj postup místostarostka. To, že už několikrát za poslední roky byla praxe jiná, okomentovala názorem, že tehdy řídil zasedání někdo jiný.

„Městští úředníci podle právníků i podle rozsudku už rok a půl postupují protizákonně, opakovaně uvádějí v omyl zastupitele, policii i majitele pozemku. Tím mu umožňují páchání přestupků, což nakonec vedlo i k oznámení o možném spáchání trestního činu,“ shrnula vše Jarmila Křikavová.

Co na to druhá strana?

„Město udělalo chybu, když rozhodlo o tom, že cesta bude místní komunikací a také se nespojilo s vlastníkem pozemku a komunikace,“ okomentoval v neděli prapůvod problémů majitel Arnošt Kohout.

„Vše se teď vrátilo na začátek,“ dodal s tím, že podle výroku Správního soudu tedy vlastníkem komunikace není ani on sám, ale ani město Český Krumlov. Co to tedy znamená?

„Někdo tedy bude muset podat nějakou určující žalobu, aby soud rozhodl, koho to je, zdali města, původního majitele, tedy vodáren, nebo moje nebo někoho jiného.“

Co se týče rozmístěných zátarasů, avizuje majitel, že je odklidí během nadcházejícího týdne.

Městský úřad se už dlouhodobě slovy tajemníka Jindřicha Fadrhonce i vedoucího odboru dopravy Miroslava Hály hájí tím, že ve věci konal a konal správně.

Jak v pátek dodala i místostarostka Jitka Zikmundová, město se řídilo jiným právním výkladem, než tím, který stojí za rozsudkem Správního soudu.

Jak to vlastně začalo

Českokrumlovský deník o situaci ve Vyšehradské už několikrát informoval (například 22. ledna 2009).

Vše vzniklo tím, když před lety původní majitel odprodával jak domy, tak pozemky. „Já, jako zástupce bývalého majitele pozemku firmy VaK, jsem nabízel bezplatně tento pozemek nájemníkům. Ti to odmítli. A na to mám podklady, že tomu tak bylo,“ připomněl bývalý starosta Českého Krumlova a zaměstnanec zmiňované firmy Antonín Princ. Lidé pozemek původně odmítli kvůli nutné investici do jeho opravy.

Pozemek nechtělo ani město. Zakoupil jej nakonec jeden z obyvatel těchto domů a posléze prodal Arnoštu Kohoutovi. Tak se cena postupně vyšplhala z nuly až na osmdesát tisíc korun. Kohout si tady chtěl zřídit parkoviště pro zákazníky a vozy své firmy a chtěl, aby se mu náklady vrátily zpět.

Jak sám říká, nájemníci chtěli pozemek nakonec odkoupit, ale pouze za odhadní cenu. Bylo zadáno vypracování odhadu a výsledek všem vyrazil dech: pozemek včetně cesty má cenu přes milion korun!

Jedna z hlavních potíží je také v tom, že každá taková cesta je stavbou se vším všudy, co k tomu patří, tedy i s kolaudací a zápisem do katastru nemovitostí a určením vlastníka. V této podobě ale cesta neexistuje a nikdy neexistovala. Zatřídění silnice a majetkoprávní vypořádání za třináct let nikdo z úředníků neprovedl. A to měl.

Aby toho nebylo málo, majitel pozemku nemusí být i majitelem silnice. Může si to pouze myslet. „Stavba to je, ale nikde to jako stavba uvedeno a zapsáno není a nemá přidělené parcelní číslo,“ potvrdil majitel Arnošt Kohout.

„Podle mého advokáta je to pouze povrchová úprava pozemku,“ hájil se už dříve s tím, že v právu je on sám. Pozemek podle jeho slov navíc nikdy nepatřil městu, ale státu a poté soukromým subjektům.

Velkým šokem pro obyvatele také je, že kromě tří oslovených zastupitelů, kteří se na zasedání zastupitelstev několikrát o věci zmínili, se žádný jiný politik sám od sebe práv občanů nezastal.