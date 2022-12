ČI když se zpočátku zdálo, že nikdo nepřijde, těsně před začátkem se prostor v jídelně zaplnil posluchači. „Jsem rád, že jste přišli,“ řekl v úvodu starosta města Alexandr Nogrády. „Z toho je vidět, že jste nerezignovali a máte zájem o to, co se kolem vás děje. Těším se na vzájemnou debatu, kdy nám řeknete, co vás trápí, my, jaké jsou naše myšlenky, a vy, vaše představy.“

Na setkání kromě starosty nechyběli ani místostarostové Dalibor Uhlíř a Zbyněk Toman, včetně dalších pracovníků městského úřadu. „Chceme po volbách na setkání vedení města s občany navázat a pokračovat v pravidelném sledu tak, že půjdeme přímo k vám do jednotlivých lokací a sídlišť,“ řekl Dalibor Uhlíř. „Chceme získat podněty přímo od vás, zjistit místní problémy.“

Představitelé města připomněli, že je již schválena územní studie Plešivce, se kterou se zájemci seznámili veřejně a připomínkovali ji před dvěma roky. Studie výhledově řeší možnosti parkování, zástavbu, zeleň, dopravu ve čtvrti. Tu vzápětí prezentovali na promítací tabuli.

„Určitě vás zajímá hlavně parkování,“ byl si Zbyněk Toman vědom největší bolesti plešiveckého sídliště. „Rozšíření stávajících parkovišť je už provedeno, ale zbývá ještě dořešit vnější parkovací plochy a popřípadě i garáže. Co je tu nutné udělat, jsou úpravy chodníků. Vytipovali jsme si, co bychom chtěli realizovat příští rok. S odborem investic máme zpracovanou mapu – červená znázorňuje první etapu oprav chodníků, které mají ještě staré původní zádlažby. Čili červená označuje chodníky v nejhorším stavu. Ty chceme dát do pořádku příští rok nákladem kolem tří milionů korun. Modré jsou chodníky, na které dojde v další fázi. Na ty, když to dobře půjde, bychom se zaměřili v následném roce 2024. Na veškerou opravu chodníků a komunikací je v rozpočtu 13 milionů korun. Rozpočet na příští rok ještě ale není schválený. Pak se budeme zabývat odpady, protože kolem míst s nádobami na odpad to nevypadá podle našich představ.“

Dlouhodobým problémem Českého Krumlova je doprava, a to se týká i Plešivce. „Sídlištní zástavba vznikla v 70.letech, kdy doprava nebujela v takové míře, jako dnes a rodiny nevlastnily dvě auta,“ řekl městský architekt Ondřej Busta. „A dnes čelíme tomu, že kapacita parkovacích ploch je naprosto nedostatečná. Možná řešení jsou tři. Buď budeme ubírat na zelených plochách a zahušťovat parkovací místa, nebo zahustíme městskou veřejnou dopravu lepší obslužností a třetí možností je proměnit osídlení na tzv. město krátkých vzdáleností. To znamená, že vše základní potřebné budou mít obyvatelé v takové vzdálenosti, aby nemuseli používat auto.“ Vzhledem k tomu, že kapacita sídlišť ohledně veřejného prostoru je poměrně velká, snažili se tvůrci studie parkovací stání doplnit rozumně především kolem cest, kde to jde. „Nereálné možnosti, jako je výstavba parkovacích domů, studie v potaz nebrala,“ doplnil Ondřej Busta.

Pak už dostali slovo obyvatelé Plešivce. „Bylo by možné nějakým způsobem řešit dopravní situaci v ranní špičce, kdy spousta rodičů dováží děti do školy a školek?“ zeptala se jedna obyvatelka. „Parkuji vždy u pošty a výjezd od pošty přes tu hlavní křižovatku kolem památníku dolů k hlavní silnici je často, kdo s koho. Provoz je velmi nahuštěný. Pak zastavím u školky, kam vedu dceru, a přejít tu silnici tam i zpět je v tuto ranní dobu někdy o život.“

„Bylo by dobré vytvořit tu pro lidi, hlavně pro seniory, místa, kde by si mohli sednout,“ nabídl další podnět posluchač. „Tady jsou lavičky z prvopočátku sídliště, ale kdyby tu byl altán, něco zastřešeného, co by seniory stínilo před sluncem. A také, aby nemuseli pobývat v místech znečištěných pejskaři.“

„Studie s odpočinkovými místy počítá,“ řekl Ondřej Busta. „I proto teď máme vytvořený nový městský mobiliář. Ve studii jsou popsané plochy, které lze jako odpočinkové zóny využít. Je to dokument, který obsahuje řadu řešení.“

Návštěvníci také mimo jiné nadhodili, jestli by se v budoucnu dala vylepšit cesta na Dubík, zkratka po panelce, kterou někteří místní využívají zejména v dopravní špičce v letní sezoně, s tím, že by se provoz na ní musel nějak regulovat, aby po ní nejezdili všichni.

Výrazné zlepšení situace na sídlišti představuje i nový Penny market na Plešivci, který v těchto dnech zahajuje provoz.

Představitelé města budou v setkáních s občany pokračovat. Plánují je pořádat pravidelně zhruba jednou za čtvrt roku, vždy v jiné části města.