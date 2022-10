Do situace se zároveň vložili ochránci zvířat. Právnička Lucie Černíková z Prahy, která spolupracuje s několika organizacemi pro ochranu zvířat, na chovatelku podala trestní oznámení.

Bydlí v rozpadlé maringotce s desítkami koček. Mají propadnout státu

"V příslušné maringotce jsem byla již v roce 2006 osobně a snažila se odtud týrané kočky nějak dostat, protože paní Kaprálová není žádná ubohá žena starající se o kočičky, ale psychicky narušená osoba, která je soustavně týrá, mučí a mezi sebou množí. Nikdo z dotčených orgánů dosud nepodal na Kaprálovou trestní oznámení a ani neuvažoval o zákazu chovu zvířat. Trestní oznámení na policii jsem proto podala já," uvedla Lucie Černíková.

V současné době začalo několik milovníků koček k maringotce v Chýnově navážet krmivo a polystyrenové boudičky. "Některé z koček, kterým se podařilo dostat ven, již nejsou tolik vychrtlé. Dost koček je ale stále ve velmi špatném stavu bez veterinární péče. Darováním krmiva se ale neřeší stav, kdy Kaprálová kočky svým jednáním prokazatelně týrá. Jde jen o dočasné řešení, které má pomoci kočkám, než se úřady mezi sebou konečně domluví, kdo a jak kočky odebere," dodala Lucie Černíková.

Její slova potvrzuje i Eva Hulcová ze spolku Písecké kočky. "Paní všechno darované krmení vyhazuje a vymetá, jelikož tvrdí, že jí kočky chce někdo otrávit, zdrogovat, že do nich dávají čipy a že se potom kočky chovají divně. Kočky na místě jsou vystaveny riziku, že do nabytí první moci zemřou, ať už na nemoci nebo rukou majitelky, která je nemocná. Momentálně žije paní v rozbořené maringotce, do které prší," uvedla Eva Hulcová.

Zdroj: Video poskytla Lucie Černíková

Během několika dní v místě uhynulo několik koček. "Paní Kaprálova tvrdí, že kočky zabili dělníci ze sousedící čističky odpadních vod, to je ale velmi nepravděpodobné," dodala Lucie Černíková a připomněla situaci z roku 2006 na okraji Chotěboře na Havlíčkobrodsku.

V létě 2006 bylo v maringotce zavřeno 94 nekastrovaných koček a koťat a manželé Kaprálovi zároveň v maringotce v lese žili. "Kočky byly vyhublé, nemocné, apatické, malá koťata se tísnila v akváriu, všechno zavřené v pološeru a horku uvnitř maringotky - osobně jsem to tenkrát bohužel viděla vše naživo," upřesnila.

Od léta do podzimu 2006 pak z 94 koček zůstalo v maringotce jen kolem šedesáti. "Vzhledem k tomu, že paní Kaprálova se nikdy nebyla ochotná vzdát byť jen jediné kočky, dá se předpokládat, že velká část koček od léta do podzimu uhynula," myslí si Lucie Černíková. Redakci zaslala videa, které mají dokazovat týrání koček.

"Na jednom z videí jsou v kovové popelnici uzavřené kočky, které majitelka odmítá vypustit s argumentem, že by utekly. To je natočené na video, a to včetně převzetí kočky krvácející z rány na krku. Na dalším videu je vidět mrtvý kocour v krabici se dvěma živými kočkami," uzavřela.

Chovatelka však nachází i zastánce, kteří reagovali na sociálních sítích. "Ať jí město daruje jinou maringotku, přidá jí na krmení a nechá ji v klidu dožít. Jde o nejlepší řešení. Tohle je její smysl života. Nepije, nekrade, tak nevím komu překáží. Jestli jí to vezmou, umře," myslí si jeden z diskutujících.

"Tak ať jí město pomůže s kastracemi a očkováním. Nějaký pytel nejlevnějších granulí fakt žádný efekt neudělá," dodává další.

"Když někdo má zvířata, musí počítat s tím, že i onemocní. Kočky můžou přenášet různé nemoci. A že paní je má ráda ji neomlouvá. Pokud má někdo zvířata rád, tohle nedopustí. To je přece strašné, už jenom to, jak ty kočky vypadají," nesouhlasí další z diskutujících.

Do redakce dorazila i reakce zootechničky Martiny Kyselové. "Vidím přiměřeně živená, spokojená zvířata, milující svoji majitelku. Jsem vzděláním zootechnik, koček mám sama deset a dobře vím, že některé kočky prostě neztloustnou, ať je krmíte jak chcete. A ke kamnům do maringotky se v zimě krásně vejdou a milují to sálavé teplo. Myslí si snad ten, kdo tu paní udal, ze v přeplněných útulcích, v klecích, bez pohlazení a s minimální šancí, že někdo kočky adoptuje, jim bude líp?" ptá se a dodává, že chovatelka šetří státu peníze a měla by dostat veškerou podporu s veterinárním ošetřením, krmením a opravou střechy na rozpadající se maringotce.

"Měla by dostat ocenění za to, že se chová zodpovědně a stará se o koťata, která jejich majitelé vyhodili," uzavřela.

Lucie Černíková s takovým pohledem rozhodně nesouhlasí. "Snažíme se zachránit alespoň zbývající bezmocná zvířata a zabránit zřejmě duševně nemocné paní Kaprálové v dalším chovu a týrání zvířat tím, že apelujeme na příslušné úřady a Policii ČR, aby okamžitě věc řešili a zvířata odebrali, než je paní Kaprálová ve strachu z jejich odebrání zlikviduje stejně, jako se to stalo před 16 lety. Tímto už vyhrožovala i přímo ve reportáži CNN Prima," dodala Lucie Černíková. "Já je nikomu nedám. To bych je radši zabila," zazní od chovatelky Jany Kaprálové ve videu.

"Myslíme si, že to z její strany není planá výhrůžka," uzavřela Lucie Černíková.