Simulace reálné situace. Tedy například ověření času potřebného k odbavení jedné osoby, která se dostaví na očkování. "To byl hlavní důvod zkušebního provozu velkokapacitního vakcinačního centra OČKO v Pavilonu T1 na českobudějovickém výstavišti," uvedl na adresu spoštění očkovacího centra mluvčí krajského úřadu Radek Šíma. Zkušební provoz byl zahájen v úterý 19. ledna a očkovací látku zde dostalo zhruba 50 jihočeských záchranářů. Potvrdil to hejtman Martin Kuba.

„Očko“, jak se očkovací centrum jmenuje, začne očkovat seniory, kteří se předem zaregistrují, od čtvrtka. Očkovací strategie Jihočeského kraje je jasná. Snížit úmrtnost, stabilizovat situaci ve zdravotnickém systému a zabránit už přetěžování nemocnic a proočkovat veškerou populaci.

„Chceme v Jihočeském kraji co nejrychleji proočkovat populaci 60+,“ řekl jihočeský hejtman Martin Kuba pří úterním zahájení zkušebního provozu centra. To by znamenalo urychleně proočkovat kolem 200 000 lidí. „My bychom to rádi zvládli do května nebo do června. Proto vznikají tato očkovací centra, abychom dokázali navyšovat kapacitu. Chceme postupně zrychlovat, ty, co naočkujeme v lednu, chceme v únoru naočkovat podruhé a přidat další nové očkované," uvedl Martin Kuba.

ČEKÁ SE NA VAKCÍNY

K očkování nyní má Jihočeský kraj dostatečné prostorové i personální kapacity. Nyní se čeká na tři krabice s vakcínami, které by do Českých Budějovic měly dorazit ve čtvrtek. „Jsme limitování dodávkou vakcín, to je jasné, takže očkovací centrum zpočátku nepojede úplně naplno. S tím počítám v dubnu a v květnu. To už by tu měl být otoč opravdu velký,“ vysvětlil hejtman.

OČKO V KAŽDÉM OKRESE

V Českých Budějovicích je to nyní první očkovací centrum připravené na ostrý provoz. Postupně mají vzniknout taková centra i v dalších okresních městech. Postavit zdravotní středisko v prázdním pavilonu Výstaviště prý trvalo prý od prvních plánů čtrnáct dní. Podobná centra vzniknou v Táboře, Strakonicích, Českém Krumlově a Jindřichově Hradci. V Písku budou mít své Očko přímo v nemocnici, protože ta jako jediná má dostatečné prostorové kapacity.

První se proočkují senioři 80+. Těch by mělo být v jižních Čechách registrovaných 8 500. „Můžu říct, že kdybychom měli vakcíny, tak bychom je dokázali proočkovat během týdne až osmi dnů, řekl Martin Kuba.

Jako první přijdou lidé do terminálu k registraci. Tam se vyplní dotazník se sedmi otázkami souvisejícími se zdravotním stavem. Ti, co budou mít na všechny odpovědi „NE“, budou následovat žluté šipky přímo k očkování. Ostatní půjdou po červené ke konzultaci s lékařem.

Postup vakcinace následně nastínil Michal Šnorek, ředitel českobudějovické nemocnice, jejíž pracovníci provoz tzv. OČKA zajišťují: „Průměrný čas, který zde dotyčný stráví, se pohybuje kolem 45 minut. Na začátku projde koridory, jaké jsou například na letišti. Pokračuje registrací, kde je potřeba vyplnit dotazník. V případě, že bude jeho zdravotní stav v pořádku, dostane do dokumentu razítko a může pokračovat k samotnému očkování. Následně se ještě posadí na 30 minut do čekárny. Pokud jeho zdravotní stav v pořádku není, následuje konzultace s lékařem. Šnorek zároveň zdůraznil, že otevírací doba OČKA bude flexibilní, dle dodávek vakcín."

Požádal také veřejnost, aby se v očkovacím pavilonu chovala jako při návštěvě nemocnice. „Platí zde totiž standardní režimová opatření, jako v jakékoli jiné nemocniční ambulanci,“ dodal ředitel nemocnice.

Kuba připomněl, že zřízení českobudějovického OČKA trvalo od výkresu k jeho realizaci 14 dnů. „Nyní pokračujeme v přípravě vakcinačních center i v dalších šesti okresech. Do konce týdne bychom měli spustit zkušební provoz například i v Písku a Táboře. Podle odhadů by ostrý provoz pro veřejnost ve vakcinačních centrech na jihu Čech mohl začít v únoru. V Českých Budějovicích to však bude už zřejmě v tomto týdnu, pokud dorazí vakcíny,“ uvedl hejtman.

Jihočeský kraj pak připravuje i regionální noviny OČKO, které detailně popíší vše, co je nutné k očkování vědět. Jejich součástí by měly být i formuláře, které si mohou občané doma předvyplnit a zrychlit tak celý proces registrace.