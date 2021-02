„Očkovací centrum je komplet vybavené,“ potvrdil Vojtěch Remeň, člen představenstva krumlovské nemocnice, pověřený jejím vedením. „Soustava kójí je doplněná nábytkem, zdravotnickým materiálem, technikou, vše tam je. Máme pohromadě i potřebná povolení úřadů. Co nás nyní brzdí, je malé množství vakcín.“

Během příštího týdne nemocnice očekává dodávku více než 400 vakcín. A právě na jejich proočkování zdravotníci chtějí využít očkovací centrum. „Centrum na to otevřeme jeden den v týdnu, pravděpodobně ve čtvrtek,“ míní Vojtěch Remeň. „To bychom chtěli naočkovat všechny zájemce starší 80 let zaevidované v registru.“

Vlastní očkování bude ležet na zdravotnících, ale s nemocnicí spolupracuje i město a městské organizace, které poskytnou dobrovolníky. „Ti nám pomohou například u vstupu do centra s korigováním příchozích a také s administrativou v recepci,“ vysvětluje Vojtěch Remeň. „Pak si zájemce přeberou naši zaměstnanci, náš lékař, naše sestřičky. A na konci naši zaměstnanci budou vydávat certifikáty a lékařské zprávy. Tam také naočkovaní lidé počkají patnáct minut pro případ, že by se objevily nějaké účinky vakcíny.“ Očkování vypukne hned v sedm hodin ráno a centrum bude v provozu osm hodin. Na Českokrumlovsko nyní míří vakcíny firem AstraZeneca a Pfizer. „Ve čtvrtek budeme očkovat Pfizerem, čili vakcínou, která je tady od začátku. A vakcíny AstraZeneca využijeme na očkování zdravotníků,“ říká Vojtěch Remeň.

Kdy se centrum Očko otevře znovu, není zatím jisté, to závisí na dodávce vakcín. Mezitím pokračuje očkování v krumlovské nemocnici.

Českokrumlovská nemocnice zdravotníky naočkované v první vlně už přeočkovala druhou dávkou a nyní pro své zaměstnance, kteří prodělali covid-19, zavádí možnost nechat se testovat na množství protilátek. "To nabízíme zaměstnancům, kteří ještě nebyli očkováni," říká Vojtěch Remeň. "A výhledově uvažujeme o tom, že bychom to umožnili také veřejnosti. Spousta lidí totiž věří tomu, že jsou po onemocnění covidem imunní. Uktazuje se ale, že to tak pravděpodobně není.Tito lidé si myslí, že jsou imunní a jsou méně opatrní. Tím se zvyšuje riziko nákazy a jejího šíření. Proto jsme se rozhodli testování preventivně zavést."