Jak v centru vše klape, sledovali i současný šéf krumlovské nemocnice Vojtěch Remeň, starosta města Dalibor Carda včetně členů krizového štábu. Očkování se odehrávalo v poklidu, pohodě a bez front. Ta se utvořila pouze časně ráno, kdy se dostavilo hodně objednaných zájemců.

Před polednem měla očkování za sebou například osmdesátiletá Jiřina Štěrbová z Kaplice. Odpočívala na židli a čekala, jestli se neprojeví nějaké nepříjemné potíže. „Zatím je mi fajn,“ svěřila se. „Doufám, že nepřijde nic nenormálního. Přivezla mě sem moje pečovatelka. Bydlím v domku, u domu mám zahrádku, kam si chodím sednout, když je hezky. A občas vezmu svého psa na procházku do ulice. To víte, že si dávám pozor.“

"Mě sem přivezl manžel," říkala osmdesátiletá Marie Valkovičová z Frymburka. "Jsem ráda, že už mám očkování za sebou, i když mě to čeká pochopitelně ještě jednou. Ale já jsem na injekce zvyklá, protože mě píchají každé tři měsíce do žíly. Teď se zatím cítím dobře. Uvidím, co bude. Zatím nás covid nepostihl, tak doufám, že to tak bude i nadále. To si pište, že se snažím všechno dodržovat."

„Dnešním dnem přestáváme očkovat v areálu nemocnice,“ sdělil Vojtěch Remeň. „Tam není možné očkovat více než šest set sedm set lidí týdně. Zatímco v Očku jsme schopni naočkovat až 800 lidí denně při jedenáctihodinové směně. To je markantní rozdíl. Očko bude v provozu podle toho, kdy obdržíme vakcíny a podle počtu zaregistrovaných zájemců.“ V současnosti jsou naočkováni senioři skupiny 80 + a všichni zdravotníci, kteří o to projevili zájem.

Při zajištění provozu očkovacího centra nemocnice spolupracuje s městem. „V administrativní části nám pomáhají dobrovolníci z městských organizací, stejně tak se nám daří získávat zdravotníky pracující mimo nemocnici,“ uvedl Vojtěch Remeň. „Také zdravotníky z řad důchodců, ale i lékařky, sestřičky na mateřských dovolených. Snažíme se provoz očkovacího centra zajistit tak, aby byl zcela nezávislý na provozu nemocnice.“

"Jsem rád, že se přihlásila spousta dobrovolníků města," ocenil iniciativu ochotných lidí starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. "Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby očkovací centrum bylo vytížené na plnou normu tak ,abychom co nejvíce urychjlili očkování v okrese. Vše je na to připraveno a těm, kdo se o to zasloužili, děkuji. Doufejme, že to lidé ocení a přijede se co nejvíce lidí naočkovat."

Nemocnice navíc rozjíždí program, v jehož rámci zjišťuje protilátky u zdravotníků. „Část zdravotníků covid prodělala a měli pocit, že mají dostatek protilátek,“ vysvětluje Vojtěch Remeň. „To se ale ukazuje jako mylné. Mají tedy možnost zdarma se otestovat. Často se ukáže, že protilátky nemají. Budou se proto muset znovu přihlásit do rezervačního systému, který by měl být tak chytrý, že je předřadí před ostatní uchazeče určené vládou jako další skupinu pro očkování.“