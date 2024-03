Zdravotní karty pacientů MUDr. Divišové jsou teď na půl roku uloženy na Krajském úřadě v Budějovicích na Odboru zdravotnictví, odkud bude poskytnuta novému oftalmologovi na základě jeho písemné žádosti nebo na žádost pacienta, informovalo město Český Krumlov. „Seznam aktuálně dostupných očních lékařů v Jihočeském kraji naleznete například na webu https://www.lkcr.cz/seznam-lekaru, můžete se obrátit na svou zdravotní pojišťovnu, která vám poskytne informace, kteří lékaři aktuálně přijímají nové pacienty do své péče.“

Formulář žádosti o předání zdravotnické dokumentace naleznete na internetové stránce www.kraj-jihocesky.cz.

Problém s nalezením nového očaře řeší už nějakou dobu i v Kaplici, právě v souvislosti s odchodem MUDr. Divišové do důchodu. „Domluvili jsme se s paní doktorkou Marčekovou v Písku,“ přiblížil kaplický místostarosta Pavel Svoboda. „Začala nám naše občany, kteří měli zájem, evidovat, než naplní kapacitu. Lidé samozřejmě nejsou příliš nadšení, je to daleko, ale tak to dnes bohužel je. Někteří lidé od nás jezdí i do Tábora nebo dokonce až do Příbrami. Obvolal jsem všechno možné, lékařské komory, kraj a další instituce, ale nepodařilo se.“

Průměrný věk praktiků na Českokrumlovsku je alarmující, říká budoucí lékař

Zároveň se už teď děsí toho, co se stane, až do penze odejde alergoložka-pediatrička Jarmila Křikavová. „To si ani neumím představit. Sami máme v rodině alergiky, už jsou sice dospělí, ale ta představa, že máme malé děti s alergií a jezdíme s nimi někam na druhý konec kraje, je opravdu děsivá.“

Sama alergoložka ale uklidňuje, že s její ordinací to vypadá nadějně. „Dohodli jsme se s panem ředitelem krumlovské nemocnice Remeněm, že na začátku ledna přestěhujeme ordinaci právě do nemocnice, kde bude pokračovat dál, v podobě nemocniční ambulance, a postupně by ji měl ode mě převzít někdo z mladších kolegů,“ řekla pro Deník. „Alergologickou péči tak pacienti z Krumlovska budou mít zajištěnou.“