Na její příchod všechny upozornil letáček ve schránkách. Eva Michálková, vyzbrojená telefonem, potřebnými průkazy a taškou s archy i obálkami, si putování po Třeboníně rozdělila na etapy. A o tomto víkendu by měla mít hotovo.

„Jde to dobře, je to úplná pohoda. Dá se to zvládat, dělám to odpoledne po práci, takže to jde,“ říká pětačtyřicetiletá pracovnice České pošty z Českého Krumlova. „Zahájila jsem minulý týden a od té doby roznáším formuláře každý den včetně víkendů. Včera jsem v Třeboníně prakticky byla naposledy, takže to mám dobré. Některé lidi jsem však ještě nezastihla, takže budu muset do Třebonína ještě na druhý termín roznosu v pátek a o víkendu.“ Bez mobilního telefonu se sčítací komisař neobejde. V něm do aplikace zaznamenává, jestli byl respondent doma, zda si převzal formulář. Případně si poznačí, že respondent doma nebyl a bude nutné jej navštívit v náhradním termínu. Termíny, kdy se distribuují formuláře, jsou dva. V mobilní aplikaci komisaři také mají mapu míst, které musí na pochůzce ten den navštívit.

„Já mám na starosti jenom Dolní a Horní Třebonín,“ líčila Eva Michálková, která činnost sčítací komisařky zakouší poprvé. „Doposud mě vždy sčítání z nějakého důvodu – například mateřské dovolené – minulo. V Třeboníně je to ale super, nemám s nikým žádný problém. Možná i proto, že jsem tam v minulosti roznášela poštu, mnohé lidi znám a oni zase mě. A možná mě znají i místní psi,“ směje se. „A i já vím, ke komu si mohu troufnout jít a na koho raději počkám za brankou, až otevře. Mile mě překvapilo, jak byli všichni vstřícní.“

Eva Michálková s tiskopisy po obci nachodila takových dvanáct kilometrů. Někde poradila, co lidé mají s vyplněnými formuláři dělat dál. Některé její kolegyně s pochůzkami ještě neskončily. „Přece jenom, když mají ve své části paneláky, je to mnohem víc náročné, než vyjdou všechna patra a zazvoní na všechny lidi v domě. Zejména v minulosti měly holky sčítání těžké, když musely tahat s sebou všechny tiskopisy a zvonit na všechny obyvatele. Dneska se to díky on-line sčítání hodně zjednodušilo.“

Lidé vyplněné formuláře vloží do obálky, kterou k tomu dostanou. Nemusí za ni platit poštovné, ani na ni lepit známky. Obálku po vyplnění vhodí respondent do jakékoli poštovní schránky na ulici. Pochůzky probíhají ve všední den od 16 do 20 hodin, o víkendu a o svátcích mezi 9. – 13. hodinou a pak od 13 do 17 hodin. Pochůzky v regionu potrvají do 30. dubna, poté do 7. května druhé, náhradní pochůzky. Sečíst se lze i nyní online, a to až do 11. května.