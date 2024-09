Roman Cichocki dnes 06:01

Když přijdou povodně, Integrovaný záchranný systém, obecní samosprávy popřípadě armáda mají práce nad hlavu. Koordinovat k tomu například dobrovolníky, kteří by rádi přiložili ruku k dílu, by už mohlo být nad jejich síly. A právě podobnou pomoc nabídl Arben Tafallari z Českého Krumlova. Na Krumlovsku a Budějovicku se přihlásilo na 150 dobrovolníků, kteří byli ochotni přiložit ruku k dílu a pomoci lidem, kterým voda brala vše, co jí stálo v cestě. Deník se ptal, kde všude Arben Tafallari s dalšími pomáhali, co bylo nejtěžší, a co jim naopak práci ulehčilo.