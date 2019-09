Připravili jste projekt, který se týká čtyř kruhových objezdů vzniklých výstavbou obchvatu (Katovická, Zvolenská, Radomyšlská a Písecká). O co se jedná?

Jedná se celkovou podobu a ztvárnění kruhových objezdů vzniklých na nově vybudovaném severním dopravním půloblouku ve Strakonicích. Odbor životního prostředí společně s odborem rozvoje připravují celkovou koncepci a harmonogram prací. Záměrně, ale i z důvodů uvedených ve smluvních podmínkách ŘSD, jsme se chtěli vyhnout klasickým klišé, jako je umístění dudáků, rumpálů a motocyklů, které mohou vidět návštěvníci našeho města na živo. Využili jsme změn v oblasti přístupu k péči o veřejnou zeleň vyvolaných klimatickými změnami v posledních letech. A chceme domácím i návštěvníkům města nabídnout čtyři celky, které budou zastupovat některé světové biotopy, jejichž vegetaci se v posledních letech v našich klimatických podmínkách daří skoro lépe než našim domácím druhům. Bude se jednat o skandinávský typ, středomořský typ, americkou prérii a asijskou krajinu.

Co bude na jednotlivých křižovatkách, nebo spíše co bude jejich doménou?

Každý kruhový objezd bude osázen vegetací typickou pro jednotlivé regiony. Bude se jednat nejen o šlechtěné, ale i o botanické (přírodní) druhy rostlin, které nás mnohdy překvapí svou krásou. Některé z rostlin budou dokonce použity v rámci republiky ve veřejné zeleni poprvé. Samozřejmě každý není botanik nebo odborník na cizokrajnou květenu, proto chceme každý kruhový objezd obdařit artefaktem, který bude typický pro jednotlivé krajiny a každý bude schopen na dálku rozeznat, o jaký typ se jedná. Jako první bude ztvárněn kruhový objezd na křížení s ulicí Radomyšlská. Zde bude vytvořena americká prérie, jejíž dominantou bude mimo jiné i vrak amerického osobního vozu ze sedmdesátých let minulého století, zaparkovaný na okraji písečné duny.

Podobně tomu bude i u ostatních kruhových objezdů, kde se nyní připravují jednoduché návrhy a domýšlejí detaily, které zatím nechci prozrazovat, jelikož existuje ještě celá řada otazníků. Není naší ambicí vytvořit novou lokalitu pro botaniky. Naší hlavní prioritou je, aby kruhová křižovatka byla v první řadě bezpečná a esteticky přijatelná, ale i trochu vtipná.

Jak tento nápad vznikl?

Tento nápad se rodil řadu let a svou konečnou podobu získal zhruba před půldruhým rokem. Poslední rok spolupracujeme se spolkem perenářů (pěstitelů trvalek) a dalšími odborníky nejen ze zahradnických profesí, aby byl výsledek co nejlepší, ale i dostatečně udržitelný.

Kolik bude stát peněz, na jak dlouho je rozvržen a co si od něj slibujete?

Celkové náklady nám zatím nejsou známy. Pouze u prvního objektu – americká prérie – máme hrubý odhad 400 tisíc korun. Ostatní kruhové objezdy, a to i vzhledem ke své velikosti, budou určitě o něco dražší. Ideální by bylo celý projekt ukončit za čtyři roky, aby projekt dával ucelený smysl. V tom samozřejmě počítám už letošní rok. Pokud budou zelené plochy uvnitř kruhových objezdů správně technologicky založeny, je průkazné, že následná údržba vyjde levněji než sekání samotného trávníku, který je na KO nyní.

Je doba na čtyři roky ovlivněna i politickou situací ve Strakonicích? Předpokládáte, že ve vedení města zůstane po opakovaných volbách 14. prosince současná sestava a že do dalších oficiálních voleb v roce 2022 přeměnu stihnete?

To určitě ne. Ideální by bylo celý projekt vybudovat během jednoho roku a předat tak hotové dílo, které má smysl jako celek. To však není z finančních a technických důvodů dost dobře možné. Město má samozřejmě i jiné priority než jsou kruhové objezdy, i když je nutné s nimi nějak naložit.

Dalším úskalím je kvalitní založení a následná péče, kterou se obávám nejsme schopni najednou v takovém rozsahu zabezpečit. Proto je nutné zeleň na jednotlivých kruhových objezdech dobře založit a v prvních letech stabilizovat. Poté už nemusí být péče tak intenzivní, což vytvoří prostor pro přípravu dalšího objektu. To jsou zhruba hlavní důvody, proč byl vytvořen tento harmonogram.

Jste připraven i na možnost, že přeměnu všech čtyř kruhových křižovatek z nějakého důvodu nedokončíte?

Zřejmě máte na mysli tento časový harmonogram. Určitě to může trvat i déle, a jsme na to připraveni. Takových projektů byla v minulosti již celá řada, které nebyly dokončeny v termínu.

Nemusím chodit daleko, stačí připomenout výstavbu dálnic v ČR.

Jedna ze strakonických kruhových křižovatek (u Lidlu) má ve svém středu železobetonovou skulpturu dud. Plánujete i její přeměnu?

Ano, ale až budou hotovy zmíněné čtyři objezdy. Víme, že tento kruhový objezd je již přežitý, poplatný určité době a možnostem, ale zatím funguje. Esteticky však „žádná hitparáda“. Svou náplní bychom chtěli, aby navázal na předchozí čtyři objezdy a chtěli bychom ho představit jako květinový kruhový objezd holandského typu.

Líbí se vám podoba křižovatky v Radomyšlské ulici ve Strakonicích?

Zdeněk Nikodem, Strakonice

Kruhový objezd v Radomyšlské ulici jsem viděl, ale tehdy byl ještě prázdný, bez vraku amerického auta. Je to zajímavá myšlenka. Budu se tam muset dojet podívat, jak to vypadá. Roky jsem jezdil na motorce i autem a takové věci mi nevadily, nikdy mě jako řidiče nerozptylovaly.

Lucie Procházková, Strakonice

Nový kruháč už jsem viděla, jeli jsme kolem. Upravit takhle křižovatky, to mi přijde zajímavé a netradiční. A myslím, že to bude ještě zajímavější, až se celý osází a všechny ty rostliny dorostou. Nemyslím si, že by takové úpravy odváděly pozornost řidičů.

Václav Moravec, Strakonice

Bydlím nedaleko a moc se mi to nezdá. Aby auto ve středu křižovatky neodvádělo pozornost projíždějících od řízení. Já osobně bych tam udělal něco užitečnějšího. Například nějaké ukazatele, aby lidé měli jasno, kam jet, když potřebují do centra a podobně.

