"Proč rodiče berou děti z vyučování, lze jen předpokládat, protože oficiální zdůvodnění k tomu není třeba, stačí podpis pod formulář. Hlavním důvodem ale by zřejmě mohlo být odmítání povinnosti testovat a nosit roušky," uvedly OÖN.

Zabíjel šroubovákem

Pitva 44leté mrtvé ženy, bosenské Srbky s rakouským občanstvím, nalezené na úpatí Untersbergu u Großgmainu, ukázala, že zemřela po četných bodnutích do horní poloviny těla, uvedly OÖN. Nástrojem mohl být 27 centimetrů dlouhý naostřený šroubovák. Byl nalezen v zajištěném bílém BMW 47letého bývalého manžela ženy, který je na útěku.

"Matka dvou dětí byla 24. srpna příbuznými ohlášena jako nezvěstná. Poslední kontakt s ní měli dopoledne den předtím, kdy se měla setkat s bývalým mužem v Salcburku kvůli prodeji společného bytu. Jak se později ukázalo, byly mobily obou zachyceny tento den na pozdějším místě nálezu mrtvé," uvedl list. Mužovo auto bylo o den později nalezeno opuštěné v Riedingtalu, asi 90 kilometrů odtud. Byly v něm krevní stopy. Minulou sobotu pak člověk na procházce se psem poblíž lesní cesty našel v lese mrtvou. Na bývalého manžela usmrcené ženy byl vydán zatykač.

Běženec staví kanoe z kůry

Artem Lemberg (33) z Laufenu staví stejně jako jeho sibiřští předkové kanoe z březové kůry, píše PNP. Surovinu si před několika týdny dovezl sám ze Sibiře, ostatní dřevo má z lesů kolem Berchtesgadenu. "Staví lodě bez jediného hřebíku, výlučně z přírodních materiálů," tvrdí list. "Práce na jednom člunu obnáší až 500 hodin, získávání suroviny v tajze nepočítaje. Jeho produkt pak má svou cenu - stojí až 21 000 eur."

Na svých sociálních stránkách Artem uvádí mimo jiné: "Vyrostl jsem v malé vesnici uprostřed sibiřské tajgy. Rodiče toho měli málo, a přesto - nebo možná právě proto - jsem měl dětství velice šťastné. Nejraději jsem se toulal na koni přírodou a regulérní výuce jsem se vyhýbal. Naštěstí na škole působilo tehdy pár umělců a řemeslníků, kteří ve mně vzbudili nadšení pro tvůrčí práci se dřevem. V 15 letech jsem z chudoby vsi utekl do města a uchytil se jako tesař. To ale neměla být má cesta. Dostal jsem těžký zápal plic a nevypadalo to se mnou dobře. Uzdravil jsem se ale a vrátil se domů, i když jen nakrátko. Byl jem hladový po poznávání světa a když se vyskytla možnost pracovat jako dobrovolník rok v Německu, neváhal jsem.

Tam jsem se potkal se stavitelem člunů André Rießlerem. Vyprávěl mi, že dříve v mé vlasti byly kanoe z březové kůry, jaké jsou dnes už jen v severní Americe. Propadl jsem myšlence tuto starou techniku znovu vyhrabat. Zase jsem se vrátil domů, tentokrát s misí takovou loď postavit. Navštěvoval jsem lidi a sbíral informace. Vybaven pár nástroji jsem odešel se třemi přáteli do tajgy a postavili jsme první březovou kanoi. To už je deset let, a já s tím nepřestal. Udělal jsem jich už 20 a nabídl jsem mnoha dětem a mladistvým možnost v rámci mezinárodních mládežnických projektů proniknout do tohoto řemesla…"

Malá 'březová', aspoň na ozdobu…Zdroj: Deník/PNP

Na svých stránkách pak popisuje jednotlivé typy a vlastnosti svých výrobků. Typ I má například délku 490 cm, šířku 92 cm, hloubku 34 cm, váží zhruba 36 kg - a stojí 23 562,00 €. Nabízí také exkluzivní model březové kanoe v měřítku 1:5, "s láskou do detailu kopírující originál", mj. se 72 ručně vázanými uzly z "nejjemnějších smrkových kořínků" a s palubními bordy fixovanými drobnými dřevěnými hřebíčky… "Model je v ušlechtilé bedýnce s rafinovaným uzávěrem a krásnými úchopy z mahagonu," chválí si produkt o délce jeden metr, šíři 15 cm, hloubce 7,5 cm a váze 470 gramů. Cena pak je 5831,00 €… Podrobnosti https://birchbarks.de/de/kanu/, kontakt canoe@birchbarks.de.

Staré učebnice na webu

Univerzitní knihovna v Augsburgu digitalizuje pro internet učebnice staré i několik století. Tento projekt zpřístupní veřejnosti jednu z nejvýznamnějších německých speciálních sbírek školních knih, citují PNP švábskou vysokou školu.

Její knihovna má asi 15 000 starých učebnic od 16. století. Zhruba desetina má být ofotografována pro web. V prvním kroku zpřístupní 300 titulů převážně z dnešního Švábska, do roku 2022 mají přibýt učebnice z jiných částí Bavorska. Rozčleněny budou podle tématických oblastí jako výuka jazyka, matematiky nebo hudby, popisuje list.

Zájemci budou poznat také neobvyklá stará písma, třeba v "Mluvnických a řečových úkolech" z roku 1853… Jsou tu také pravidla chování atd. Učebnice budou prezentovány na portálu "Bavarikon" Bavorské státní knihovny, na internetu od roku 2013. Ten zobrazuje umělecké, kulturní a vědecké poklady nejrůznějších směrů v Bavorsku. Momentálně je na něm přes 130 000 obrazů a textů.

Propojí seniory

"Více než 83 000 seniorů nad 65 let žije v Horních Rakousích osaměle," píší OÖN. Jejich situaci ještě zostřila pandemie. Proto zemská radní pro sociální věci Birgit Gerstorferová nastartovala pilotní projekt proti samotě ve stáří. Od září budou v pěti obcích, Engerwitzdorfu, Laakirchenu, Peuerbachu, Waldzellu im Hausruck a v jedné městské části Steyru zjišťovány potřeby starších obyvatel. Z výsledků dotazování mají být zpracovány konkrétní nabídky pomoci a postupně realizovány. "Těmi mohou být přednášky, založení turistické skupiny, nebo jednoduše pravidelné šachové večery - v podstatě jde o to spojovat lidi. Seniory se seniory, ale také s dobrovolníky, kteří by se v takovém okolí rádi angažovali," říká Gerstorferová.

Její projekt je založen na dva roky. Realizován má být Nezávislým centrem dobrovolníků země (ULF) v Linci. V jednotlivých obcích má být ustaven jeden koordinátor "dobrovolné činnosti a zdravotní práce", nejlépe z místa.

Do projektu patří také akce "Nech nás telefonovat! - Mluvením proti osamělosti", iniciativa založená loni v březnu s nabídkou navazování přátelství po telefonu. "Původně byla plánována jen na dobu pandemie, ale úspěch a silná poptávka ukazují na její trvalou potřebu," říká Nicole Sonnleitnerová, vedoucí ULF. Proto má být akce zavedena jako celoplošná v celé zemi. Totéž má platit i pro projekt proti osamělosti ve stáří. Náklady na něj se odhadují na 340 000 eur ročně, z poloviny je má nést spolkový rozpočet.

Ptáci "útočili"

Hejno špačků narazilo v úterý v podvečer ve Straubingu do dvou osobních aut, píše PNP. Na místě uhynulo kolem 150 ptáků. Letěli nízko pravděpodobně nejspíš při pronásledování dravcem. "Špačci, kteří vždy létají ve velkých hejnech, byli po nárazu odhozeni do příkopu a uhynuli. Žádný řidič zraněn nebyl a poškozena nebyla zjevně ani vozidla," uvedl list.