27,5 procenta lidí na celém světě se ale nepohybuje dostatečně, v zemích s vysokými příjmy dokonce 36,8 %. Od roku 2020 do 2030 by podle WHO mohlo skoro půl miliardy z nich onemocnět mj. srdečními chorobami, diabetem, depresemi, demencí atd. V Německu by se mělo více hýbat 44 % žen a 40 % mužů starších 18 let (v kategorii 11-17letých je to 88 a 80 %). Ve Finsku je to celkově jen 16 % žen a 17 % mužů.