Rozebírá, že bývalý ministerský předseda Horst Seehofer "moudře a citlivě" normalizoval vztahy četnými návštěvami, podporou civilních iniciativ a otevřením bavorského zastoupení v Praze. "Dva roky korony, a také od roku 2017 vládnoucí, mezinárodně veskrze sporný premiér Andrej Babiš, bavorsko-českou výměnu zase trochu ,upozadily´, i když třeba ve vztahu k pandémii byla nabídnuta pomoc včetně nemocničních lůžek," píše list a pokračuje:

"Od listopadu vládne u sousedů liberálně-konzervativní Petr Fiala. Jemu nyní Markus Söder nabídl setkání jako začátek četných nových iniciativ. V dopisu, který má PNP k dispozici, Söder navrhuje, že ,historicky přetrvávající mezery v kolejové a silniční síti mezi Bavorskem a Českem musejí být 30 let po pádu železné opony konečně odstraněny´. Vedle elektrifikace francko-saské magistrály a ,metropolitní dráhy´ navrhuje Söder také ,pro příhraničí důležitou výstavbu silničních spojení a přeshraniční veřejné osobní dopravy´. K tomu má být také vybudován ,5G-koridor Mnichov-Praha´ , rychlý, přeshraniční přenos dat, podobný jako je plánován mezi Mnichovem a Bolognou."

Společně by chtěl Söder zvládat přestavbu ke klimatické neutralitě a digitalizaci. Bavorsko a Česko jsou "průmyslovým jádrem" Evropy. "Podle Södera by se měly nejlepší hlavy z obou zemí sjednotit v novém bavorsko-českém výzkumném excelentním programu a spolupracovat obzvlášť na technologiích budoucnosti jako umělé inteligenci, kvantové technice, robotice nebo kosmonautice. K tomu by se měli silněji propojit vědci a studenti z obou zemí do přeshraniční sítě vysokých škol se společnými studijními a absolventskými nabídkami včetně pravidelných semestrů v sousední zemi."

Ještě letos si kromě toho Söder přeje bavorsko-český hospodářský summit. Víc spolupráce je podle něho rozhodně představitelné, například při zřizování vícejazyčných zdravotnických center v příhraničí k přeshraniční péči o pacienty. "Současně by bylo třeba přemýšlet o silnějším vzájemném využívání současných kulturních, sportovních a volnočasových zařízení, škol nebo nemocnic v příhraničí východního Bavorska a Česka," píše premiér Fialovi. Cílem podle něho musí být překonat jazykové bariéry a navázat spojení mezi mladými. "Ostnaté dráty jsou už dlouho pryč, ale přirozené překážky řeči zůstávají. Jazykové porozumění by měla podpořit vzájemná řečová soutěž se systematickým přeshraničním postupem všech druhů škol s dlouhodobým cílem bavorsko-českého zakončení studia."

K urychlení přeshraničního společného růstu a řešení otevřených problémů navrhuje Söder české straně pravidelné vládní konzultace k záležitostem všech stupňů. Připomíná sérii komunálních konferencí, které Bavorsko loni pořádalo v příhraničí a které by mohly pokračovat jako společný bavorsko-český formát v roce 2022. Do rámce by mohl zapadnout i společný bavorsko-český sněm obcí. Bavorský premiér také navrhuje nový bavorsko-český výměnný program pro úředníky.

Zastřelili jsme jim vlka?

V Bavorsku se vědci a úřady silně přeli, zda vlk s kódem GW2425m z jihovýchodního Bavorska smí být odstřelen, nebo ne, píše Donaukurier. Důvodem bylo, že od 13. do 19. prosince strhl hospodářská zvířata v okresech Rosenheim, Traunstein a Berchtesgaden-venkov. Od té doby po něm nebylo ani stopy. "Nakonec byla diskuse zbytečná. V tu dobu byla šelma už mrtvá. Zahynula při dopravní nehodě v Česku," uvedl deník. "Jak sdělil bavorský zemský úřad pro životní prostředí, byla přejeta v polovině ledna poblíž Prostějova. Místo posledního výskytu vlka GW2425m v Bavorsku byl Marktschellenberg asi 360 kilometrů vzdušnou čarou od místa nálezu v ČR." Tělo tam bylo nalezeno 17. ledna, očividně přejeté autem. "Právě týž den vynesla hornobavorská vláda obecnou dispozici, že vlk může být zastřelen, protože není vyloučeno, že by ohrozil lidi," dodává DK. "Správní soud v Mnichově ale vydal k návrhu ochránců zvířat předběžné rozhodnutí, že by byl odstřel pravděpodobně protiprávní. Dosud není znám žádný případ, že by se vlk člověku přiblížil způsobem druhu atypickém."

Chtějí vztyčit 600 větrníků

Bavorský ministr hospodářství a energie Hubert Aiwanger by chtěl podle DK v příštích deseti letech nechat postavit v Bavorsku přinejmenším 600 nových větrných elektráren. To by zdvojnásobilo výkon těch dosud umístěných. Ze záměru mají být vyjmuty dosud vytyčené plochy podle regule 10-H (odstup turbiny od nejbližšího obydlí v desetinásobku výšky turbiny - stometrová tedy kilometr od domu) a ministr vyzývá, aby se s novými "šlo masivně do lesů" - tam by "větrníky" rušily méně a musely by jim ustoupit jen menší plochy.

Nyní stojí v Německu celkem asi 28 000 větrných turbin, v Bavorsku 1138.

Postaví víceproudou cyklostezku

Vídeň začne ještě letos s výstavbou nové čtyř- až šestimetrové prioritní cyklostezky s názvem Mega-Radhighway z centra přes Dunaj do Donaustadtu, sdělil našemu webu Martin Landa z pražské kanceláře Eurocommu. Hotovo má být do podzimu 2024. Sedmikilometrovou "cyklodálnici" doplní nová zeleň a další opatření na zvýšení atraktivity veřejného prostoru. Některé úseky dnes využívá přes milion cyklistů za rok.

Staví magistrálu pro cyklisty. Vizualizace.Zdroj: Deník/Eurocomm