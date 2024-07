Letní “blešák” v linecké City

Finále letních slev uspořádají linečtí podnikatelé z centra města 2. a 3. srpna na Landstrasse, Spittelwiese a na Promenade denně od 9 do 18 hodin. Na asi 60 šedesáti stáncích a v kamenných obchodech najdou zájemci módu, obuv, doplňky, sportovní oblečení, hračky atd. za výhodné ceny.

Tento Sommer City Flohmarkt existuje už přes 20 let. Akci pořádá Linzer City Ring. „Mnoho stánků je v prodejnách, nejen na ulici,“ říká manažerka Ursula Fürstberger-Mattheyová. Zaměstnanců je příliš málo na to, aby se starali I o stánek na ulici, zejména v letních měsících, dodávají OÖN.

Probodl 18letou expřítelkyni

V Heidelbergu začal soud s mladíkem, který 25. ledna zabil 18letou bývalou přítelkyni ve společných prostorách gymnázia St. Leon-Rot nečekanými ranami kuchyňským nožem, mj. do zad a do oblasti srdce. Maturantka zemřela na místě.

Poté vrah ujížděl autem 400 km až do Dolního Saska, pronásledován policií, a v Seesenu se v rychlosti minimálně 100 km/h čelně srazil s nezúčastněným autem.

Hlavní líčení je vedeno s vyloučením veřejnosti. První den skončilo po necelé hodině, bylo odročeno po přečtení obžaloby, protože onemocněl soudní znalec psychiatr. Veřejnost je vyloučena proto, že součástí obžaloby je také ublížení na zdraví budoucí oběti ranami pěstí obžalovaným loni v listopadu, protože se s ním chtěla rozejít – v tu dobu byl ještě 17letý a tedy nezletilý… Poškozená utrpěla zlomeninu nosu a poškození krčních obratlů. Nežádala ale od soudu pro útočníka vyslovení zákazu přibližování. Rozsudek by měl být vynesen 15. srpna.

Na památku oběti zasadila škola minulý týden mandlovník. Snímek pro náš web je ze zdroje DK.

Matkami poprvé v průměru 30,3 let věku

Loni se v Německu narodilo kolem 693 000 dětí, o 6 % méně než rok předtím a nejméně od 2013. Průměrný věk prvorodiček byl loni 30,3 roku (předloni 30,4), jejich partnerů 33,2 roku. V roce 2014 to bylo 29,6 a 32,8 roku. Matky měly loni průměrně 1,35 dítěte, předloni ještě 1,46. Nejméně rodily Berlíňanky (1,17).

Ukrajina zruší letní čas?

Ukrajina chce od příštího roku zrušit letní čas. Hlasovalo pro to 261 poslanců, potřebných bylo 226. Důvodem byly zdravotní argumenty při změnách biorytmu. Zavedení letního času nepřineslo žádné úspory energie.

Utopil otec šestiletého chlapce?

Ve středu začal v Innsbrucku soud se 40letým Florianem A., který měl utopit svého šestiletého syna Leona 28. srpna 2022 v říčce Kitzbüheler Ache u St. Johannu.

U soudu líčil, že syn, trpící "syngap-syndromem” (opožděným psychomotorickým vývojem, mentální retardací, atypickým autismem, poruchou hrubé a jemné motoriky, má problémy se spánkem, koordinací, změnami nálad, afekty) byl oné deštivé noci neklidný jako často, vyšli tedy na procházku kolem rozbouřené Ache. Jeho poslední vzpomínka byla na “blesk v hlavě” při údajném přepadení, po kterém byl v bezvědomí.

Při výslechu v nemocnici vyprávěl o muži ve svetru s kapucí, který přišel ze tmy. Dostal strach, že jeho syn, kterého voda silně přitahovala, mohl do Ache spadnout. V tu dobu ještě chlapec nebyl nalezen, byl objeven později na písečné náplavce. Posudek znalců soudní medicíny a psychologie vyvrátili tvrzení obviněného z loupežného přepadení – není věrohodné, že byl poté bez vědomí přes hodinu. Uváděl, že byl v noci na procházce kolem Ache někým neznámým láhví omráčen a pak okraden. Šel se synem, jednou rukou tlačil synův kočárek a v druhé držel deštník, když najednou ucítil „úder blesku do hlavy“. Teprve pak si mohl vzpomenout, že vedle něj stáli lidé a mluvili s ním. Šestiletý chlapec mezitím z kočárku samostatně vylezl, spadl do vysoké vody v Ache a utonul…

Při vyšetřování bylo vyslechnuto 60 lidí, analyzováno asi sto stop DNA a porovnáno s 50 růzými osobami. Nebyla nalezena ani žádná stopa po udávaném lupiči a loni 27. února byl zatčen otec.

Soudu bylo promítnuto video, na němž je nástroj činu – láhev sektu – uložen v chlapcově kočárku a na něm byly prokázány stopy DNA dítěte. Z mobilu obžalovaného bylo zjištěno, že krátce před smrtí dítěte se snažil získat informace o “bezvědomí”. Žalobce Joachim Wüstner připustil, že otec svého postiženého syna jistě miloval a léta se pro něho obětoval. Když ztroskotalo jejich hledání školky, přestěhovali se, ale ani v novém bydlišti školku nenašli. Zeptal se v korespondenci s matkou, kolik takových ran ještě člověk může zvládnout… Čtyři dny poté byl Leon mrtev. Snad chtěl svého syna vykoupit, snad chtěl vykoupit svou rodinu, mínil prokurátor.

V listu Standard se objevila informace, že podle renomovaného experta z USA byla Leonova nemoc vyléčitelná v krátké době, a spolek, které chlapcovi rodiče založili pro výzkum syndromu, dostal dva dny předtím příslib finančního příspěvku 8,5 milionu eur…

V hlavním líčení má být ve třech jednacích dnech vyslechnuto 25 svědků, poslední 1. srpna.