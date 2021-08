Jejich trenér Julian Nagelsmann byl u toho poprvé a oblečení shledal velice "šik". Jako Hornobavorák řekl, že má doma pár modelů "kožeňáků", všechny zcela tradiční. "Tam, kde jsem vyrostl, je možné nosit je zásadně každou neděli do kostela." Útočník Thomas Müller oblékl speciální kalhoty k fotografování potřinácté, což je rekord, a v klubových novinách řekl, že v této sezoně chce vytvořit další - vyhrát desátý mistrovský titul za sebou. "To se dosud nepovedlo žádnému z pěti nejlepších evropských klubů," dodal. Fotbalisté si na snímku připili nealkoholickým Paulaner Weißbier 0,0 %.

Masově za budoucnost?

Hnutí Fridays-for-Future vyvolává na 24. září poosmé k celosvětovým masovým protestům, napsaly OÖN. Výzvu podporují Global 2000, Greenpeace a WWF.

V Linci začne stávka za klima ve 14 hodin před Hlavním nádražím. Ve Vídni bude od 12 hodin na kruhovém náměstí Praterstern, odkud se přesune přes Ring na Heldenplatz. Snímek je z demonstrace v Linci 2019.

Mizení ledovce

Ledovec na Dachsteinu odtaje do roku 2050 na 40 procent objemu, do konce století může zcela zmizet až na několik osamocených zbytků, píší OÖN.

Nejistá je budoucnost Ledového paláce, který je turistickým magnetem ledovce. Vznikl teprve v minulém desetiletí a už musí být se svými detailně vyřezanými postavami, ledovými sloupy a křišťálovým dómem ochlazován, aby uvnitř zůstávala konstantní teplota kolem bodu mrazu, cituje list ředitele Planai Georga Bliema. Výstava v paláci je vytvořena ze 62 tun ledu a vede návštěvníky na cestě od dinosaurů až k přistání na Měsíci a k technickým revolucím jako vynálezu žárovky a lokomotivy, popisuje deník.

V létě ještě pomáhaly bílé plachty koIem paláce chránit jej před sluncem. "Ochlazování je tak nyní ještě hospodářsky představitelné, ale jak dlouho, není jisté. Sedm až deset let ještě vydrží, ale dál si to neodvažuji říct," řekl Bliem.

V roce 2014 byl maximální počet denních turistů v paláci snížen ze 3500 na 2500, nyní v létě jich bylo povoleno 1200 denně.

Jarmark pod celtou

V Rohrbachu-Bergu v Mühlviertlu bude o víkendu po víceleté pauze opět "pravá" městská slavnost, uvedly OÖN. Odstartuje v pátek v 17 hodin pořadem prý mj. s překvapivým dýdžejem. V sobotu tady budou mít premiéru - oblíbený týdenní trh bude "vodotěsný", "pod střechou" z celtoviny, která pokryje celé náměstí. O hudbu se postará duo lidových zpěváků "Behmwind". Své odpoledne s atrakcemi budou mít děti. Od 14 hodin bude hrát trio Granit, večer od 19 hodin se představí "Mountain Crew", boyband z Alp, s jejich "korona-hitem" "Já chci do hospody". Vstupné se nevybírá. V neděli bude od 10 hodin polní mše, o budíček se postará hudební spolek Sarleinsbach, dopoledne bude patřit hlavně muzikantům z Arnreitu. Na snímku jsou Mountain Crew.

Zavraždil přítelkyni

V úterý poslal vídeňský soud na doživotí za mříže 29letého muže, který v noci na 23. únor dlouhé minuty škrtil v bytě o rok mladší přítelkyni polského původu. Natáhl jí plastikový sáček přes hlavu a nakonec jí vrazil nůž do břicha, píší OÖN. Obžalovaný tvrdí, že ženu našel už mrtvou.

Když se poznali v roce 2019, měl muž už jedno manželství za sebou - první žena se s ním nechala rozvést, protože ji často bil, hrozil jí zabitím a dlouhé minuty ji škrtil. Také nový vztah byl od začátku plný násilí, opakovaně zasahovala policie, uvedl žalobce. V roce 2019 ho přítelkyně zažalovala, když ji už pětkrát za násilí trestaný partner škrtil do bezvědomí, ale loni žalobu stáhla a muž byl obžaloby zproštěn. Partnerka dál zůstávala s ním, v "emoční závislosti", jak posoudili specialisté. Přání "po bytí ve dvou" bylo silnější, cítila se bezcenná, což vedlo k její emoční podřazenosti.

Obžalovaný před soudem připustil, že se kritickou noc pohádali, přičemž prý rozbili sklenice a on do přítelkyně strčil. Upadla, pořezala se na ruce a odebrala se do nemocnice, kde ji ambulantně ošetřili. Popřel, že by ji škrtil. Z bytu odešel a hodiny bloudil po městě. Když se ráno vracel, uviděl přivřené dveře do jejího bytu a za nimi přítelkyni ležet na podlaze s plastikovým sáčkem napůl přetaženým přes hlavu. "Zprvu jsem si myslel, že spí," tvrdil u soudu. Ve stavu šoku vzbudil nevlastního otce žijícího ve stejném domě a šel s ním do bytu přítelkyně. Chtěli ženu reanimovat…

"Jsem pořád ještě šokován, že zemřela, že byla zavražděna," pokračoval. Na otázku předsedy senátu, kým, řekl, že přítelkyně znala lidi, o kterých on vůbec nevěděl.

Státní zástupce je přesvědčen, že pachatelem mohl být jen obžalovaný. Zatím co policie po zásahu v ženině bytě hledala jejího partnera, aby mu vyslovila zákaz vstupu, ten se na místo vrátil a začal se s přítelkyní, která se vrátila z nemocnice, znovu hádat. "Chytil ji za krk a masivně ji škrtil," řekl žalobce. Podle znalců jí způsobil mimo jiné dvojitou zlomeninu prstencové chrupavky. Pokousaný jazyk pak svědčí o dlouhém škrticím aktu. Obžalovaného usvědčují DNA na krku oběti a na plastikovém sáčku.

Podle znalce psychiatra jeví obžalovaný těžké poruchy osobnosti, umocněné dlouholetým konzumem alkoholu a drog. Je sociálně desintegrovanou osobou, vykazuje vyhraněný narcismus. Navrhl soudu, aby ho v případě uznání viny nechal umístit v zařízení pro duševně abnormální zločince. Tak senát také rozhodl. Rozsudek není pravomocný.

Park s digitálním rangerem

Národní park Bavorský les "jde s dobou" a postavil "digitálního strážce", píše PNP.

Jeho úkolem bude hledat osoby, které umisťují na internetu hezké snímky z přenocování pod hvězdnou oblohou na území národního parku, nebo sdílejí GPS-track z túry chráněnou divočinou, popisuje list. Nové technické možnosti a trendy (smartphony s GPS, trasové portály s velkou dosažitelností v internetu, sociální média atd.) vedou k tomu, že návštěvníci rozsáhlých chráněných území jsou stále nezávislejší na ukazatelích, turistických mapách atd. Klasické prostředky managementu návštěv jsou tak méně účinné a ochrana území je obtížnější. Stejné technické možnosti ale nabízejí potenciálně správě parku šance prezentovat vlastní vzkazy velkému počtu možných návštěvníků, senzibilizovat je pro ochranu přírody a preventivně řídit návštěvnické proudy.

"Co je pro mnohé hezkou vzpomínkou na taková místa, většinou bez zlého úmyslu zveřejněnou na platformách internetu, je ale často zakázáno jako neslučitelné s ochranou přírody," pokračuje deník. "V budoucnosti má ,digitální ranger´ národního parku tvůrce takové pošty v sociálních médiích kontaktovat, vysvětlit mu věc a poprosit, aby obzvlášť problematický obsah zase stáhl nebo pozměnil."

