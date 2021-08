Třicet let po jeho prvním vydání žaluje Spencer Elden, který na obálce desky tehdy figuroval jako čtyřměsíční nahé dítě plovoucí pod vodou, proti této "pornografii".

Snímek pořídil Kirk Weddle, přítel jeho otce. Spencerovi rodiče za synkovo 15vteřinové "vystoupení" dostali honorář 200 dolarů.

Vydavatel desky, Geffen Records, nechal tehdy alternativně připravit ještě jednu obálku pro případ, že by dobře viditelný "penísek" děťátka mohl vést k nevoli veřejnosti. Kurt Cobain, autor textů písní a zpěvák kapely, nabídl kompromis - pohlavní orgánek dítěte přelepit nápisem vinícím z pedofilie ty, kteří ve snímku vidí pornografii. Geffen Records se nakonec rozhodly pro necenzurovaný obrázek.

Nirvanu tehdy znal jen okruh přátel alternativního rocku, Nevermind byl její druhou LP deskou. A prodalo se ho dodnes přes 30 milionů kusů! Obálku zná každý fanda muziky. Hudební magazín Rolling Stone zařadil Nevermind na 17. místo v žebříčku pěti set nejlepších alb.

Spencer Elden se nechal v uplynulých desetiletích vícekrát fotografovat v souvislosti s "jeho" obálkou, naposledy v roce 2016 ke 25. výročí prvního vydání ve stejné pozici pod vodou, tentokrát v plavkách, píše PNP. Fotograf John Chapple mu zaplatil stejný obnos, jaký dostali jeho rodiče před čtvrtstoletím.

Elden se s albem identifikoval například tetováží na hrudi s nápisem Nevermind. Už před pěti lety ale neskrýval nevoli. Jak řekl časopisu Time, bylo mu hloupé dávat rozhovory k obálce, také proto, že každý, kdo se na albu podílel, vydělal "tuny peněz", on ale žije v domě matky a jezdí Hondou Civic. Marně se pokoušel kontaktovat dva žijící muzikanty Nirvany. "Cobain a jeho žena Courtney Love po fotoshootingu 1991 souhlasili s návrhem zajít se Spencerem poobědvat, jakmile na to bude dost starý. K tomu ale nedošlo, Cobain spáchal v dubnu 1994 sebevraždu," uvádí PNP.

Teď 30letý Elden žaluje kapelu a požaduje náhradu škody. Nahota na snímku je dětskou pornografií a porušuje americké zákony, argumentuje. Stanice CBS informovala, že jeho rodiče zveřejnění fotografie nikdy písemně nepovolili. Podle magazínu Variety chce Elden od každého žalovaného minimálně 150 000 dolarů - tedy od členů kapely Dave Grohla (dnes u Foo Fighters) a Krista Novoselice, dále od Cobainovy vdovy, fotografa Weddleho a vydavatele alba Geffen Records…

Bezpečnostní start školáků

Původně na dva týdny plánovaná "fáze bezpečnosti" v začátku školního roku v Rakousku byla prodloužena na tři týdny, informuje linecký Volksblatt. V té lhůtě musejí všichni žáci a učitelé bez ohledu na proočkovanost třikrát týdně absolvovat koronatest, oznámil ministr školství Heinz Faßmann ve středu. Žáci se mají ve škole podrobit zpravidla v pondělí antigenovému testu, pak testu PCR a ve čtvrtek znovu "antigenu". U očkovaných kantorů stačí tři antigenové prověrky na škole, neočkovaní musejí kromě dvou antigenových přinést každý týden doklad externího PCR-testu. Další opatření závisejí na vývoji incidence.

Výnos "žil" jen jeden den. V pátek rakouské noviny oznámily, že školy budou uznávat i testy opatřené mimo školu, jak antigenní, tak PCR. Podle ministra je nyní 25 procent 12-15letých očkováno první dávkou, u 16-19letých 52 procent.

Za napadení v Londýně do ústavu

32letý muž byl ve středu zemským soudem ve Vídni pravomocně umístěn do zařízení pro duševně abnormální zločince, napsal Volksblatt.

Syn vysokoškolského profesora chtěl loni 12. dubna v Londýně jemu zcela neznámému 35letému chodci proříznout krk rozbitou láhví od vodky. Podle žalobce tomu zabránila intenzivní obrana poškozeného.

"Je mi líto, že k tomu muselo dojít," řekl obžalovaný u soudu. Neměl prý jinou možnost, jak se vyhnout mučení jehlovým dronem. Porotě to "vysvětlil" konstrukcí, kterou znalec psychiatr označil za ukázku paranoidně schizofrenní psychózy. Obžalovaný podle něho nebyl v době činu odpovědný. Navrhl jeho umístění do ústavní izolace, protože je "z mnoha důvodů nebezpečný". Jeho psychotický stav se nelepšil ani po mnoha měsících léčení ve vazbě.

Před soudem mluvil o tom, že je obětí spiknutí zrádců mimozemských nenávistníků (podle překladače Googlu), kteří předstírají, že jsou plazi. Začali ho prý týrat "jehlovým dronem". Jedinou šanci uniknout viděl v upoutání pozornosti šéfa mimozemšťanů na sebe. Nechal si proto vytetovat na stehna záznamy zmíněných zrádců a kódy vytisknout i na tričko. Obsah by prý rád sdělil šéfovi mimozemšťanů na audienci…

Podle státní žalobkyně napadl poškozeného z ničehonic. Obžalovaný ho sledoval delší dobu, povalil ho, bil a kopal se slovy, že dnes musí někoho zabít. Zraněný jako svědek ve videokonferenci uvedl, že ho útočník střepem řízl přes oko od obočí směrem ke rtům. Druhý hluboký řez zasáhl lícní kost. Ošetření obnášelo asi sto stehů v obličeji…

Jak Volksblatt píše, útočníka v Anglii zatkli a umístili na psychiatrii. Po dvou měsících byl propuštěn bez dalších podmínek. V trafice si koupil benzín do zapalovače a v parku v Londýně zapálil sochu. Znovu skončil na psychiatrii, ale po čase mohl Anglii opustit. Vrátil se do Vídně a bydlel u otce. Loni v prosinci rodičům vyprávěl o události s chodcem. Rakouská justice se zase o incidentu dozvěděla z ministerstva zahraničí.

Protože se stav muže stále zhoršoval a matka a bratr se ho začali bát, obrátil se otec na úřady. Ty si musely nejprve pracně opatřit podklady o události z Anglie, ze kterých části nebyly poskytnuty z důvodu ochrany dat.

Státní zastupitelství zahájilo domácí šetření a muž byl začátkem roku zatčen. Kdyby byl trestně odpovědný, mohl být stíhán za pokus vraždy. Tak také soud jeho čin kvalifikoval, ale konstatoval jeho právní neodpovědnost a uložil mu umístění v ústavu. Po rozmluvě s obhájcem obviněný ortel přijal. Přitom ještě na konci svého výslechu trval na tom, že není nemocný. V uplynulých týdnech ho prý oni zrádci mimozemských nenávistníků denně týrali v jeho cele, přesto ale nikoho nezabil, řekl k tvrzené jeho nebezpečnosti.

"Velbloudář" jede kolem Německa

132 cyklistů vyjelo ve čtvrtek ve Stralsundu k závodu Kolem Německa, píše PNP. "V centru pozornosti nebudou hvězdy jako Mark Cavendish, ale Azzedine Lagab, Alžířan, kterého sportovní ředitel německé cyklistické výpravy Patrick Moster při olympijském závodě v časovce urazil při povzbuzování svého reprezentanta jako ,velbloudáře´ (náš web informoval)."

Dokument z olympiády - německý cyklista má dohnat toho 'velbloudáře'…Zdroj: Deník/PNP

Následně uzavřel s Lagabem smlouvu německý profesionální UCI Continental-Team Bike Aid. Ten se podle pasovského deníku zasazuje proti "sociálním nespravedlnostem". "Během sezony a na tak důležitý závod to samozřejmě nebylo jednoduché rozhodnutí," říká v listě Matthias Schnapka, sám jezdec a člen manažmentu Bike Aid. Mnozí se jich prý ptají, zda jsou si jisti, že to bylo správné rozhodnutí. "Ne, tím si jisti nejsme, ale můžeme doufat, že negativní událost může být podnětem k něčemu pozitivnímu," říká. Prý si myslel, že Lagab může jeho nabídku pociťovat jako nezdvořilost a odmítnout ji, ale jedenáctinásobný mistr své země ji přijal s tím, že tak může "udělat další krok jako sportovec a tím dát mladým cyklistům své země zase odvahu bojovat o vlastní cestu", jak jeho reakci formuloval Schnapka.

Výstava "Bohem (a Hitlerem) vyvolených"

O kariéře privilegovaných umělců nacionálního socialismu po roce 1945 informuje zvláštní výstava v Německém historickém muzeu v Berlíně, uvádí PNP. Uvádí na 300 jejich skulptur, obrazů, goblénů, modelů, kreseb, fotografií a filmových a zvukových dokumentů, tedy téma, která muzeum podle svých údajů "dosud výrazně zanedbávalo".

PNP vysvětlují, že listina "Bohem vyvolených" byla sestavena v srpnu 1944 na základě požadavku Adolfa Hitlera a jeho ministra propagandy Josepha Goebbelse. Uvedla 378 tvůrců, mezi nimi 114 sochařů a malířů, kteří byli vyňati z frontového nebo pracovního nasazení. Odpovídali z pohledu nacistů představám o umění čisté rasy. "Bez ohledu na jejich angažovanost pro režim nacismu mohli také po roce 1945 úspěšně působit jako tvůrčí umělci z povolání v SRN, ale i v Rakousku a ojediněle také v NDR," cituje list kurátora výstavy Wolfganga Brauneise.

Vývěska zvoucí na výstavu.Zdroj: Deník/PNP

Tvořili na lukrativní objednávky státu, průmyslu a církví pro veřejný prostor, přičemž profitovali i na klimatu antimoderny po válce. Učili na akademiích umění. Po roce 1950 se účastnili soutěží a vystavovali. Jejich díla dodnes spoluvytvářejí podobu mnoha vnitřních měst. Esteticky se autoři částečně přizpůsobili novým okolnostem, ale obsah děl měl stále vazbu na jejich práce z doby nacismu, uvádí muzeum. "Žádný z nich se nedistancoval od svých úspěchů v umění nacismu, a kritické hodnocení jejich osob a děl se sotvakdy objevilo."

Prezident muzea Raphael Gross ve středu řekl, že výstava není renesancí těchto umělců, ale chce dokumentovat jejich "přetrvávání". Jde o to, jak dnes s jejich materiálním dědictvím nakládat… Výstava je otevřena v přístavbě Pei-Bau denně od 10 do 18 hodin, ve čtvrtek až do 20 h, vstup do 18 let zdarma.

Elektrokola jedou!

41 procent jízdních kol loni prodaných v Rakousku mělo elektrický pohon, uvedly OÖN. Jejich podíl na trhu je 18 %.

Většina strojů byla zakoupena v kamenných obchodech kvůli možnosti je otestovat, poradit se o nich a mít následný servis. Podle průzkumu takto postupuje 90 % ze 11 250 dotazových v Evropě, z toho v Rakousku 750. Jen tři procenta e-kol jsou v této zemi na leasing.

Bavorsko opravdu "rozvolňuje"

Bavorský premiér Markus Söder chce od příštího týdne nechat upravit pandemická opatření bez závislosti na incidenci, píše PNP. Padnout má i povinnost nosit respirátory. Zemská vláda to tak má rozhodnout 31. srpna.

"Pandemie je pořád tady, má čtvrtou vlnu, ale týká se především neočkovaných," řekl Söder. Situace je dál nebezpečná, ale 60 procent obyvatelstva, především ve zranitelných skupinách, je už očkováno. Aktuálně tedy podle něho nehrozí přetížení zdravotnictví. Incidence nemá takovou výpovědní hodnotu, aby odůvodňovala právní opatření proti pandemii. "Podává obraz skutečnosti, ale opatření z ní už nelze odvozovat, natož omezovat práva," řekl.

3G-Modell, tedy očkován, uzdraven, testován, podle něho dostačuje, a to nezávisle na incidenci. Proto už také nebude žádný lockdown, který by byl neústavní. Söder chce ale zavést celobavorský "nemocniční semafor" obloženosti jednotlivých typů lůžek jako měřítko přetíženosti zdravotnických zařízení. Nejlepší ochranou je podle něho maska, přičemž ale potvrdil zrušení povinnosti respirátorů FFP2 a jejich "zrovnoprávnění" s lékařskými rouškami.