Doháněl pandemický výpadek

Horolezec Herbert Hellmuth (53) z Bambergu, který už také stanul na Mt. Everestu, před asi dvěma roky ve své štamgastovské hospůdce "Fässla" prohlásil, že až bude po pandémii, dva dny odtud nepůjde domů.

Ve inFranken.de napsal, že nic velkého neplánoval ani nečekal, chtěl se jen sejít s přáteli a držet při tom správnou rovnováhu nealkoholického radleru (a snad přece jednoho piva). Chtěl mluvit s lidmi a moci říct u stolu štamgastů třeba i něco hloupého, aniž by se na něho hned dívali úkosem. "Konečně být zase svobodný, bez masky, bez registrací, bez průkazů se zase jednoduše setkat a vychutnat si společné pobytí. To vše bylo dva roky možné jen za ztížených podmínek," napsal na youtube.

Iniciátor 48hodinovky.Zdroj: Deník/BK

K tomu vymyslel právě zmíněnou akci, "48 h Fässla BAMBERG Marathon". Vyzval, aby lidé přišli, že bude co vyprávět. "Ať k snídani, k obědu nebo večeři, či třeba na truňk na dobrou noc, budete srdečně vítáni," napsal. Hostinský Roland Kalb s úsměvem pro televizi řekl, že co Hellmuth řekne, to udělá, i kdyby to měl být největší průvih…

Místo činu v Bambergu.Zdroj: Deník/DK

Poseděli tak od čtvrtečního poledne do 12 hodin v sobotu. Po uzavírací hodině přespal v pokoji hostů a v devět hodin pokračovali při partičce karet. To iniciátorovi také chybělo. Dostali se i do Frankenschau Bavorské televize. "Nebyla to nejspíš jeho poslední návštěva tohoto zařízení, ale asi nejdelší," komentuje Donaukurier.

Vybírali na Ukrajinu - pro sebe

Dva čtrnáctiletí žáci z Wallersdorfu tvrdili, že vybírají z pověření své školy na Ukrajinu. Peníze z 28. března, několik set eur, si ale ponechali, uvádí DK. Policie v Landau teď vyzývá poškozené dárce, aby se jí přihlásili.

Rozmnožování bolenů v Želivce vrcholí. Rybám nesvědčí denní manipulace s průtoky

Utrápil hladem 170 krav

Kolem 170 krav nechal vyhladovět 44letý zemědělec ze Středního Francka. Ve středu se z týrání a usmrcování zvířat bude zodpovídat u úředního soudu v Ansbachu. Policie šetřila případ ze statku u Rothenburgu po anonymním oznámení v květnu 2021. Ve stáji našla na 170 uhynulých dobytčat, dalších 50 bylo v tak žalostném stavu, že musela být později utracena. Majitel se nato odebral do psychiatrického léčení. Znalec pak uzavřel, že v době jednání nebyl plně trestně odpovědný.

Podváděli ve zdravotnictví

Bavorští vyšetřovatelé zvláštní centrály vedli od září 2020 celkem 329 řízení proti konkrétním podezřelým z podvodů a korupce ve zdravotnictví a 57 proti neznámým pachatelům, napsal DK. Většina obvinění dopadala na lékaře, pečovatelské služby a fyzioterapeuty. 60 případů mělo souvislost s provozem testovacích míst na koronu.

Řezníkům přidají

38 000 zaměstnanců bavorského řeznictví dostane od května přidáno, píše DK. Měsíční plat pracujících na plný úvazek stoupne po dohodě s odbory jednotně o 120 eur. Aby byla branže atraktivnější pro mladé, dostanou v prvním roce učení tisíc eur, ve druhém 1100 a ve třetím 1200 eur měsíčně. Tím jejich odměny stoupnou na úroveň srovnatelnou s mnoha průmyslovými obory, řekl vedoucí vyjednávač odborů Kurt Haberl. Dohoda má platit jeden rok.

"Výřad" zajíců na silnicích

Ročně uhyne v Rakousku na silnicích kolem 20 000 zajíců. Organizace ochrany přírody WWF s Dopravním klubem Rakouska (VCÖ) upozornily, že doprava si v uplynulých deseti letech "zabrala" dalších 60 kilometrů čtverečních půdy, tedy plochu města Salcburku (denně rozměry tří fotbalových hřišť). "Akční prostor jednoho zajíce polního je asi 20 čtverečních kilometrů. Rakousko je protkáno více než 126 000 kilometry silnic, které ,rozřezávají´ životní prostor zajíců a dalších zvířat," říká mluvčí VCÖ Christian Gratzer.

Nejvíc zajíců uhynulo v silniční dopravě v Dolních Rakousích - 8644, následují Horní Rakousy 5329, Burgenlandsko 2768 atd.

Nejspíš bez podobných obav se k Velikonocům představilo v zoo Schmiding mládě mary, zajíce pampového. Nejedná se ale o zajíce, i když jsou jim mary dlouhýma ušima a poskakováním podobné, vysvětluje zoo. Podle Wikipedie jsou jedinými dochovanými zástupci podčeledi Dolichotinae, velkým příbuzným morčat. Ve Schmidingu zůstane do tří měsíců věku, pak se odstěhuje.

Řecko-ruský dirigent vadil

Na úterý plánovaný benefiční koncert pro lidi na Ukrajině orchestru musicAeterna řecko-ruského dirigenta světového jména Teodora Currentzise ve vídeňském koncertním domě byl v pondělí na přání ukrajinského velvyslance ve Vídni odřeknut, napsaly OÖN. Důvodem má být, že orchestr sídlící v St. Petersburgu je financován také ruskou bankou VTB, dotčenou protiválečnými sankcemi.

Společnost vídeňských koncertních domů odřeknutí politovala a požádala velvslance Ukrajiny Wassyla Chymyneze, aby při benefičních koncertech ve prospěch Ukrajiny nepřihlížel k zapojení ruských umělců. Pořádající společnost ale prodej vstupenek na koncerty s účastí musicAeterna pro sezonu 2022/23 předběžně zastavila, "než bude zajištěno nezávislé financování orchestru".

Currentzis s musicAeterna vystoupil v Koncertním domě ještě v pondělí večer.

Prodával 12letou: dostal osm let

Za těžké zneužívání nezletilých poslal soud ve Flensburgu v úterý 35letého obžalovaného na osm let do vězení. Přes internet lákal k sexuálním službám děvčata, přičemž se vydával za 16 nebo 18letého. Dvanáctiletou pronajímal dalším zájemcům, od nichž chtěl zasílání fotografií zneužití. Stíhán byl původně za 42 deliktů, až na deset ale soud řízení zastavil.