Letos byli mj. nominováni reprezentant Toni Kroos za výrok: "Měl jsi 90 minut na to promyslet si rozumné otázky, a pak mi položíš dvě hovadiny". (Jedna byla, jestli nebyl překvapen, že jeho Real byl v závěru zápasu tak pod tlakem.) S tím Kroos přerušil rozhovor s reportérem Nilsem Kabenem v ZDF po utkání Liverpoolu s Realem Madrid.

Rakouský bývalý reprezentant (103 zápasů) a trenér Andreas Herzog kandiduje výrokem: »U žen je fotbal ještě sportem, vášní. Mužský fotbal je byznys. V tom je ten rozdíl."

Vybrán byl i výrok Lukáše Hradeckého, finského brankáře Leverkusenu: "Shledávám báječným hrát zase před diváky. Jsou cítit klobásky a je vidět pivo. To je pro mne čistá fotbalová romantika."

Lukáš Hradecký umí chytat i vtipkovat!Zdroj: Deník/DFB

Pro zajímavost, v roce 2019 vyhrála hlasování Imke Wübbenhorstová, první trenérka mužského týmu v oberlize: "Já jsem profík. Stavím sestavu podle délek přirození." Odpověděla tak na otázku, jestli nosí na hlavě sirénu, aby hráči ještě stačili rychle natáhnout kalhoty, než vejde do kabiny.

Vydařená přehlídka

Přehlídku strakatého skotu ve Freistadtu obeslalo 32 zemí. Přišly se na ni podívat tisíce diváků, také delegace z Ukrajiny či chovatelé z Mexika, Austrálie, Brazílie, a další po světě ji sledovali na livestreamu. Program vrcholil aukcí elity, v níž dosáhl býk „Wolkentänzer“ ze Štýrska 39 000 eur. Kráva "Stella" šla za 26 400 eur do Bavorska.

Opraví Lohengrina?

Na festivalu v Bayreuthu vznikl spor o slovo "Führer". Dirigent Christian Thielemann (63) kritizoval vyškrtnutí tohoto slova z opery «Lohengrin» Richarda Wagnera. "Promiňte, ale kam takto dojdeme?! To můžeme rovnou změnit celou spoustu věcí, celý Lohengrin je plný takových míst," řekl pro list Welt a mluvil o "skandálu s fýrerem".

Režisérka Katharina Wagnerová požádala po generální zkoušce tenoristu Klause Floriana Vogta, který zpívá titulní roli, aby pojem Führer ke konci opery nahradil slovem Schützer, Ochránce. "To je schůdná náhrada," řekla agentuře DPA. "Velmi mnoho divadel slovo Ochránce užívá a zrovna my v Bayreuthu máme být ve věci obzvlášť citliví, protože máme zvláštní politické pozadí a tím také obzvláštní zodpovědnost."

List DK připomíná, že festival v Bayreuthu má "hnědou" minulost, nacismus a Wagner, to byla tehdy "bezbožná aliance". Adolf Hitler byl stálým hostem her.

Podle Thielemanna zašel škrt přesto příliš daleko. Vidí v nebezpečí i jiná díla operní literatury: "To by se nesměla hrát ani Tosca s jejím pokusem znásilnění, vraždou a tak dál," řekl Weltu. "Od konzervativní politiky bych očekával, že řekne: Teď se starejme napřed o to, aby země rozumně fungovala, než budeme promýšlet, jaká díla světové literatury bychom mohli přepsat."

Kdo bude Ptákem roku?

Německý svaz ochrany přírody a bavorský spolek ochrany ptactva vybraly kandidáty pro volbu Ptáka roku 2023. Občané mohou do 27. října po internetu volit nejoblíbenějšího z bramborníčka hnědého, vrabce polního, ťuhýka obecného, slípky zelenonohé a lejska černohlavého. Loni se ankety zúčastnilo přes 143 000 lidí. Téměř třetina hlasovala pro lejska černohlavého.

V Rakousku přibylo sebevražd

Statistika zaznamenala loni v Rakousku o 18 % víc sebevražd než předloni: v celé zemi jich bylo 1099, v Horních Rakousích 190. "To je dvakrát víc mrtvých než v silniční dopravě," říká zemský rada pro sociální věci Wolfgang Hattmannsdorfer.

Jak to bylo mezi mladými?!

Soud ve Steyru zprostil 19letého Syřana obžaloby z toho, že ve Weyeru znásilnil 15leté ukrajinské děvče. Obviněný opakovaně mluvil o tom, že šlo o sex po dohodě, a znalecké posudky nebyly jednoznačné. Mladík byl v Horních Rakousích stíhán na svobodě, protože státnímu zastupitelství nebyla předložena dostatečně podložená obvinění, byl ale z Weyeru přeložen do jiného uprchlického střediska.

Syřan a Ukrajinka s rodinou přišly do ubytovny ve Weyeru v květnu. 11. května se sešli kamarádi a známí obou, popili a pak se obžalovaný a dívka na půl hodiny vytratili. Že na sobě dívka po návratu nedala nic znát, bylo podle žalobkyně jejím studem. Ten byl příčinou i toho, že se nesvěřila matce. Teprve když její bratr druhý den viděl na jejím krku "cucflek", vyprávěla, co se stalo. Šli na policii a dívka i na vyšetření do nemocnice, kde zjistili kromě známek škrcení krevní výrony na hrudi a hýždích.

Obhájce hovořil o kontaktech dvojice v sociálních médiích už před skutkem, kromě toho je fotografie, na níž se líbají. Rozpory v dívčiných výpovědích žalobkyně přičetla konzumu alkoholu, pro který nemohla vylíčit přesný průběh děje.

Soud poté obviněného obžaloby zprostil.

Kancléř z vosku

Na budově Reichstagu v Berlíně byla ve středu dopoledne odhalena vosková figurína spolkového kancléře Olafa Scholze, která obohatí proslulý kabinet madame Tussaud v Belíně. Figura je kancléři věrně podobná, píše DK. Má modrý oblek, kravatu a bílou košili. Lehce šelmovsky se usmívá a má drobné vrásky na čele.

Podle "preparátorů" začaly práce na figuře Scholze v den jeho jmenování 8. prosince 2021. Je vysoká jako on, 170 centimetrů, a váží 35 kilogramů. Výroba trvala dvaceti tvůrcům osm měsíců podle videí a fotografií, protože zkušební sezení se nekonala. Kopie hlavy si vyžádala asi šest týdnů práce a osm kilogramů vosku.

Ještě ve středu byla Scholzova figura převezena do kabinetu na třídě Unter den Linden.