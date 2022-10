Během studií ve Štýrském Hradci pracoval na projektech nasazení obnovitelných zdrojů energie v Egyptě a našel tam další vášeň. Afriku chtěl okamžitě poznat víc. Ve spojení s virem jachtingu, kterým ho ve třinácti nakazil strýc, se rozhodl obeplout černý kontinent na vlastním kýlu. Spatřil v tom jedinou cestu světadíl objevit a poznat i země stranou standardních tras.

Hned po magisterském studiu odjel do Chorvatska rozhlížet se po vlastním člunu. Volba padla na 30 let starý 34stop dlouhý Sunbeam 34S se jménem Webik. Vybavoval jej novou bezpečnostní technikou, elektrikou, stabilním lanovím, velkou plachtou a v létě 2019 vyplul z Puly. Na palubě přitom dál dělal na svých projektech větrných a solárních elektráren. Po obeplutí Černé Hory, Albánie, Řecka se Suezským kanálem dostal do Rudého moře a delší zastávku si udělal v egyptské El Gouně, kde mu specialisté pomohli založit vzdělávací firmu Red Sea Sails.

Od února 2020 Puttinger pokračoval se Zakariou, dlouholetým egyptským přítelem, směr Džibuti. Příležitostí k mezipřistání na této trase moc není. Eritrei, Saúdské Arábii a Jemenu se vyhnuli, drželi se u západního pobřeží Rudého moře. Na jihu Egypta, u hranice se Súdánem, jim prasklo vedení nafty a stovky litrů se jim vylily do podpalubí.

Obeplouvá Afriku.Zdroj: Deník/DK

Naštěstí byl zrovna poblíž člun doprovázející potápěčskou safari a vypomohl jim několika kanystry. Přesto museli s pohonnou hmotou začít maximálně šetřit.

Vzápětí prožili další horké chvilky na nejnevhodnějším místě jižního konce Rudého moře, v úžině mezi Eritreou a Jemenem, kdy se proti nim prosazoval severovýchodní monzun z Indického oceánu. "Neměli jsme pohonné hmoty, všude kolem byly útesy, měli jsme špatné námořní mapy a nacházeli jsme se uprostřed hlavního dopravního proudu pro těžké lodě s 90stupňovou zatáčkou, ve které se vzájemně předjížděly," vzpomíná. Přistát v těchto vodách se zdálo být nebezpečné, a tak se vzdálili od břehů a za jednu noc se třicetkrát otáčeli. "Jeden měl neustále na očích satelitní identifikační systém a telefonoval s loděmi, druhý řídil," uvádí Puttinger.

Řidiči pozor, parkoviště na Mariánském bude mimo provoz

S velkým ulehčením spustili kotvu v Džibuti. To už i Afriku zachvátila korona, státy zavíraly hranice a zastavovaly leteckou dopravu. Na poslední chvíli vytáhl plachtu a nabral kurs na Seychelly. 18 dnů byl sám na palubě, bez internetu a jistoty, že tam bude moci přistát. Plavil se Adenským zálivem, známým také jako "Alej pirátů"… Mohl 30 minut spát, pak překontrolovat přístroje a znovu si na půl hodiny zdřímnout. Nechtěl tu přistávat, ale už neměl potraviny a další přístav byl osm dnů plavby daleko, podrobil se proto zdejší přístavní karanténě.

Pokračoval na Maledivy, kde vyřizoval zakázku pro rakouskou fotovoltaickou firmu. Odtud plul na Madagaskar a nakonec do Jižní Afriky. Nyní se plaví po západním břehu kontinentu a zjara by chtěl zase zakotvit v některém evropském přístavu…

Veze s sebou štýrskou harmoniku a kožené kalhoty. Jednou denně posílá SMS satelitním telefonem domů, uvádí svou polohu a že se mu daří dobře…Na 28. říjen svolal instagramem do Puly do přístavu Valsaline "Rund Africa Fest" (https://forms.gle/Tx4fWzrcCJmREfTt9).

Cestu popisuje na instagramu instagram.com/sv_webik.

Vídeň chystá Dlouhou noc muzeí

Kulturní nadšenci se první říjnovou sobotu mohou ve Vídni těšit na nevšední zážitek, informovala náš web Markéta Poláčková z Eurocommu . Dlouhá noc muzeí, která se ve Vídni koná již od roku 2000, návštěvníkům umožní neomezenou prohlídku galerií a muzeí. Postačí jim jedna vstupenka, kterou bude také možné využít jako jízdenku na městskou hromadnou dopravu zdarma.

Celkem 630 muzeí a galerií se v celém Rakousku účastní Dlouhé noci muzeí, která se koná už tuto sobotu, 1. října 2022 od 18 hod. Kolik muzeí návštěvníci během noci stihnou navštívit, je pouze na nich samotných. Na prohlídky budou mít čas až do 1 hod. ranní.

Od sousedů: Neslyšící dostanou informace na chytré telefony

Ve Vídni se akce zúčastní 112 kulturních institucí. Nechybí proslulá Albertina, která patří k nejnavštěvovanějším galeriím vůbec, nebo Leopoldovo muzeum v Muzejní čtvrti s jedinečnou sbírkou děl Egona Schieleho. Komu nestačí tato sbírka, může se vydat i do barokního zámku Belvedere, kde se kromě Schieleho nachází např. Klimtův „Polibek“ či díla Oskara Kokoschky. Dalšími oblíbenými místy jsou i Židovské muzeum, Kunst Haus Wien a jeho Hundertwasserhaus, Uměleckohistorické muzeum nebo Přírodovědné muzeum na náměstí Marie Terezie. Navštívit bude možné i ta méně známá místa, jakými jsou např. Divadelní muzeum, Muzeum porcelánu v Augartenu, Muzeum nábytku nebo Mozarthaus Vienna.

Jednotná vstupenka platná do všech muzeí v rámci Dlouhé noci muzeí stojí 15 euro. Děti do 12 let mají vstup zdarma. Vstupenka bude v rámci Dlouhé noci muzeí fungovat i jako bezplatná jízdenka na vídeňské MHD.

Jak zemřela escort-dáma…

Zemský soud ve Steyru vzal ve středu do vazby 34letého Hornorakušana, který je podezřelý, že o víkendu usmrtil ve svém bytě v Ternbergu dámu eskortního servisu z Lince, píše Volksblat. 23letá Rumunka se udusila po vdechnutí zvratků a krve po hrubém násilí. Objednal si ji dosud nestíhaný Hornorakušan přes internet. Předtím se neznali.

Obviněný se přiznal, že v sobotu večer v bytě po hádce ženu udeřil a došlo k její smrti. Oběť identifikovali její rodiče podle tetování.

12 let za zneužívání dětí

28letý Rakušan dostal v Salcburku 12 let odnětí svobody. Během vycházek z věznice v Subenu měl od začátku roku 2019 do loňského podzimu několikrát sexuální styk s nezletilou dcerou své přítelkyně. Té bylo tehdy pět až sedm let. Senát jí přiřkl 4000 eur bolestného. Rozsudek není v právní moci.

Záhada utopeného Audi

Když dcera bývalého prodejce aut v Kelheimu Andrease Türka upozornila na článek PNP, že z jezera u Pfreimdu vyzdvihli Audi 100 Coupé a policii se podařilo odkrýt číslo jeho podvozku, napadlo ho, že auto je možná z jeho autosalonu.

Sám si na zákazníky nepamatuje, do branže se zapojil až koncem 70. let. Audi Coupé 100 prodávali asi deset kusů ročně. Teď chce pomoci policii najít důležitý článek do skládanky příběhu. Také výrobce registruje identifikační čísla aut a Türk si myslí, že by mohl mít i prvního majitele. Znovu také prohledá své papíry…

Teď už takto asi nevypadá…Zdroj: Deník/Audi

Audi Coupé je na ilustračním snímku v plné parádě za 15 000 marek, ještě nedotčené pobytem pod hladinou… Foto: Deník/PNP/ Audi