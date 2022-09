Dvě z nich bez zkušeností se asi po 200 metrech sestupu rozhodly vrátit a sejít normální cestou. Při tom trefil padající kámen velikosti dětské hlavy 19letou do ruky a 42letá z leknutí spadla pozadu do asi desetimetrové strmé rokliny suti. Když ležela, zasáhl ji do čela další padající kámen. Utrpěla pohmožděniny a tržné rány. Turistky dopravil do bezpečí přivolaný policejní vrtulník.