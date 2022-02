V Linci přibývá bytů

K 1. lednu 2022 bylo v Linci 120 129 bytů, koncem roku 2020 jen 118 430. V uplynulých deseti letech bylo ve městě postaveno kolem 10 500 bytů. Dalších 2900 se buduje.

Linec je městem nájemníků - víc než dvě třetiny bytů (kolem 81 000) jsou pronajímány. Průměrně měří kolem 72 metrů čtverečních.

Záchranný vrtulník německého dopravního klubu ADAC startoval loni ke 52 234 zásahům, napsal Donaukurier. To bylo asi o 500 víc než předloni. Přes 60 procent letů směřovalo k těžkým nehodám a k infarktům. Nejvíc jich bylo opět v Bavorsku, kde má ADAC osm ze 37 stanic v Německu - 12 179. Tato záchranná složka zaměstnává 1300 lidí - 170 pilotů, na 600 lékařů a 250 sanitárních pracovníků. Foto: Deník/NMK/Thomas Klemm/ADAC

Tina Turner prohrála soud

Zpěvačka Tina Turner (82) prohrála soudní spor s Cofo Entertaiment z Pasova, pořadatelem pozdravné show, který do dvouhodinového díla Simply The Best - Die Tina Turner Story užil její dvojnici. Pořad provází publikum hudebním půlstoletím rockové ikony se 180 miliony prodaných nosičů a jejími největšími hity.

Ve při šlo o otázku, zda "double" Dorothea "Coco" Fletcherová je příliš podobná originálu, a zda reklamní plakáty s její fotografií a titulem show "Simply The Best - Die Tina Turner Story" vzbuzují dojem, že superstar Tina sama vystupuje, nebo že podporuje pořad.

Ta nepravá…Zdroj: Deník/DK

První instance v Kolíně nad Rýnem dala začátkem roku 2020 za pravdu Turnerové, ještě téhož roku ale rozsudek zrušil vrchní zemský soud s tím, že žalobkyně nemá nárok žádat upuštění od zveřejňování podoby a jména. Užití podoby je přípustné, protože nebyla pořízena na žádost žalobkyně a její šíření slouží vyššímu uměleckému zájmu, přičemž nezraňuje žádný oprávněný zájem žalobkyně. Na plakátu nejsou žádné nepravdivé výroky o její účasti na show nebo o tom, že by ji podporovala. Nejvyšší soud v Karlsruhe se nyní ztotožnil s jeho názorem, že v tomto případě má umělecká svoboda větší váhu než osobnostní právo na vlastní zobrazení a jméno. (I ZR 2/21)

Tinina "dvojnice" Coco Fletcherová vyrostla v Alabamě. Po četných vystoupeních v klubech slavila první velké úspěchy v Las Vegas a pak ji zlákala Evropa. Naučila se mj. perfektně imitovat Tinu a začala být pokládána za její nejlepší dvojnici.