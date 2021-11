Za den zemřelo 235 lidí (před týdnem 165). V pátek ráno přibylo v Bavorsku 13 197 nových nákaz, více než čtvrtina všech případů v SRN (48 640). V zemi zemřelo dalších 63 lidí, téměř každý třetí ze 101 v celé SRN. Osm z deseti nejvyšších sedmidenních incidencí v německých okresech je v Bavorsku.

Soli je dost

Bavorsko naskladnilo před zimou 370 000 tun posypové soli. Na sníh je připraveno 870 strojů a 2000 zaměstnanců úklidové služby. Loni do zimní bezpečnosti silnic země vložila 77 milionů eur, jen sůl stála 22 miliony. V Dolním Bavorsku bude pokračovat spolupráce s producentem nakládaných okurek Develey, který přebývající vodu z výroby přenechává cestářům v oblasti Dingolfingu k solení vozovek. Loňský modelový pokus měl podle ministerstva stoprocentní úspěch. Ročně tak může být ušetřeno nejméně 100 tun soli a 8000 litrů vody.

Jak Rakušané vidí Německo

Německé velvyslanectví ve Vídni zadalo průzkum, jak Rakušané vidí Německo. Vyšlo, že je "důkladné, spolehlivé, přátelské, přímé", ale také "svéhlavé". Právě v územích oblíbených německými turisty, jako je Tyrolsko, jsou postoje domácích spíš kritické, sympatie přibývají směrem k východu, píše Donaukurier (DK). Značný rozdíl je v pohledu na Bavory - zatím co 78 procent Rakušanů má názor, že "Němci jsou jiní", o obyvatelích Bavorska si to myslí jen 32 procent. Mnoho dotazovaných zdůraznilo, že Německo moc dobře neznají. Za atraktivní považují u sousedů hlavně města - nejvýš staví Mnichov, pak Berlín a Hamburk, s velkým odstupem Kolín. Obecně je Německo vnímáno jako soused, partner, přítel, spojenec nebo dokonce vzor, jen malá menšina v něm vidí rivala, odstrašující příklad nebo problém. Během minulých let se z pohledu Rakušanů Německo změnilo spíš negativně. V tom hraje roli kromě jiného jeho migrační politika. Každý pátý dotazovaný uvedl, že v Rakousku žije příliš Němců.

Manželství "na oko" v hledáčku policie

Jak uvedl Donaukurier, německá a česká policie prohledávala ve středu byty a obchodní prostory podezřelých osob v Německu a v Čechách. "Konkrétně měli organizovat zdánlivá manželství, která by pomáhala Vietnamcům opatřit povolení k pobytu a získání práce v SRN," píše DK ze sdělení policie ve Stuttgartu a státního zastupitelství v Kemptenu.

Vyšetřováni jsou dva Němci, jeden český občan a dva Vietnamci. Čtyři muži a jedna žena podle obvinění aranžovali česko-vietnamská manželství "na oko" v Čechách a připravovali fingované adresy pobytu v oblasti Bodamského jezera.

Ukradl auto s běžícím motorem

51letý řidič chtěl v úterý před polednem v Landshutu jen rychle něco vyndat z kufru Audi Q 7 a nechal běžet motor. Nečekané příležitosti využil zloděj a se sportovním vozidlem v hodnotě 40 000 eur mu ujel, píše DK. Pronásledovalo ho několik policejních hlídek a vrtulník. 20letý zloděj byl nakonec lokalizován českou policií u Lovosic, asi 300 kilometrů od Landshutu. Výzev k zastavení nedbal a při jízdě dokonce zranil chodce. Vezl 16letou Polku, doma ohlášenou jako zmizelá. "Možná že nastoupila už v Landshutu, to ale ještě musí být zjišťováno," píše list. Řidič byl zadržen a státní zastupitelství v Landshutu řeší jeho vydání do Německa.

Přičinlivý Slovák stařeček

"Díky pozornému zaměstnanci byl dopaden v nákupně zlata a šperků v pasovském vnitřním městě podvodník působící po celém Německu," napsal DK. "82letý Slovák chtěl údajně prodat hodinky Rolex za 16 000 eur. Jen krátce předtím dostal zaměstnanec varování z centrály o podobném případu. Hlídka policie pak muže ještě na místě zatkla. Podle prvního vyšetřování zkoušel podvodník ve Straubingu prodat stejné hodinky za 20 000 eur. Protože tomu by muselo předcházet jejich podrobné přezkoumání, obchod nevyšel. Dotyčný senior, vykazující se rakouským osobním dokladem, který se v Pasově ukázal jako totálně padělaný, tam prodal alespoň skoro bezcenný ,zlatý´ řetízek jako pravý za několik tisíc eur. V říjnu byl muž s podobným trikem v akci v Hessensku."

Senior bez bydliště v Německu byl vzat do vazby.

Helene Fischerová u "zpovědi"

37letá nejúspěšnější německá zpěvačka poskytla v Kölnu delší interview moderátorovi Stevenu Gätjenovi. Vysílat jej bude Sat.1 v pátek od 20.15 hodiny a v anotaci uvádí, že to je bodové vítězství "hříčkové" stanice. ZDF sice nabídla koncertní film k Fischerové novému albu "Opojení", ale Sat.1 zve k show produkovanému Stefanem Raabem a slibuje jedinečný večer. "Bez publika, ale s živou kapelou na scéně uvede nejúspěšnější zpěvačka a entertainerka Evropy své aktuální songy. Mezi tím si bude s Gätjenem vyprávět o životě a kariéře. Například o nervozitě na scéně, o svém vzdělávání na hudební škole, o ruských jídlech její matky, ale také o svých hudebních idolech či nejoblíbenějším ovoci ("Opravdu není den, ve kterém bych nesnědla jablko"). Jak říká, má ráda rajčata a objednává si je i v hotelích…

Nové album "Rausch" bylo pro ni procesem. V uplynulých dvou letech měla extrémně mnoho času se "do sebe zaposlouchat", ptát se, kam vlastně chce umělecky směřovat. Odpovídá si, že by chtěla být ještě autentičtější a upřímnější…

Říká, jak se o nedělích ráda "totálně maloměšťácky…" prochází, jak má ráda čokoládové koláče, že k usnutí nepotřebuje žádnou hudbu. "A opět nemluví o svém těhotenství," dodává list.

V show působí mnohé scény "svěže sebeironicky", třeba když říká nad starými fotografiemi ze začátku kariéry, že "od 2013 to jde s kopce". Jde ale i o vážná témata, třeba hranice sil: "Byly doby, kdy jsem pracovala jako workaholic, ale jsem jen člověk, ne stroj, naučila jsem se také něco odříkat nebo všechno nepřijímat…"

Rekordně málo obětí nehod

V Rakousku zahynulo v prvním pololetí při dopravních nehodách 151 lidí, nejméně v historii. Loni jich bylo 152, předloni 196. Nejvíc obětí na životech bylo v Horních Rakousích - 44, napsaly OÖN. 17 585 osob bylo v Rakousku zraněno, z toho 4079 cyklistů, nejvíc za 30 let. Rekordně 23 jich zemřelo, z toho devět na normálních bicyklech, dvanáct na e-kolech, dva na e-skútrech. V Horních Rakousích bylo obětí celkem deset. Loni za první pololetí bylo mrtvých v republice 17, předloni 16. Letos zahynulo 68 lidí v osobních autech, 30 na motocyklech. Chodců bylo usmrceno patnáct.

O svátcích dál netančí

Bavorský sněm zamítl velkou většinou návrh Zelených na zrušení zákazu tancování o tzv. tichých dnech - Popeleční středě, Zeleném čtvrtku, Velkém pátku, Všech svatých atd. Zelené podpořili jen Svobodní. Navrhovatelé požadovali rovnost veškerých kulturních a tanečních akcí se sportovními událostmi, které jsou s výjimkou Velkého pátku a Dne pokání a modliteb i o svátcích povoleny. Zákaz tancování je podle nich "nesoučasný". Podle mluvčí Sanne Kurzové není odůvodnitelné, proč se smí například veřejně o akcích CSU k Popeleční středě popíjet, ale ne tancovat. Šéf frakce FDP Martin Hagen argumentoval, že se nikomu nezakazuje trávit tiché svátky pohroužením se do sebe, ale že není úkolem státu předepisovat lidem, jak je mají strávit, pokud tím druhé neruší. Ostatní strany návrh zamítly jako nepotřebný a nedobový, jde jen o devět dnů v roce a ve zbývajících 356 lidé mohou bez zábran vycházet a slavit.