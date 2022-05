Od sousedů: Loni 570 adoptovaných dětí v Bavorsku

Loni bylo v Bavorsku adoptováno 570 nezletilých, většinou novými partnery nebo příbuznými. Je to o 3,4 % víc než předloni (551). 271 bylo chlapců, 299 děvčat, většinou ve věku do tří let. Jen 128 adoptovaných nemělo příbuzenský vztah s novou rodinou. 495 mělo německou příslušnost.

