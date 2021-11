Z rakouského hlediska skončilo malou senzací, píše Volksblatt. Carmine de Michele (31), šéfkuchař a majitel pizzerie „De Michele - verace Pizza napoletana" z Vöcklabrucku, se stal vicemistrem světa s titulem „Miglior Pizzaiolo Italiano nel Mondo“ a ve své kategorii pizza classic gourmet získal druhé místo v Evropě. "Následující vyznamenání Nejlepší kuchař pizzy v Rakousku už nebylo překvapením," uvádí list.

Narodil se v Neapoli, takže italský národní pokrm (v roce 2017 uvedený na seznam světového dědictví UNESCO) mu byl vložen do kolébky, uvádí odborný časopis Hendi. Pracoval v různých gastronomických podnicích města, než v roce 2009 přišel do Vídně. Tři roky tam pekl v Pizzerii Capatosta, krátce také v Mnichově, od roku 2012 provozoval podnik La Tavernetta v malém hornorakouském Ungenachu a pak se přestěhoval na náměstí do Vöcklabrucku. A sklízí vděk a pocty…

Na snímku pózuje s trofejemi před podnikem.

Po záplavách znovu rozkvetou

Údolí Ahru v Německu v příštím roce znovu rozkvete. Čtyři měsíce po zničujících záplavách poskytlo centrum služeb venkova Rheinpfalzu (DLR) půl milionu cibulek tulipánů, narcisů a hyacintů, které do 22. listopadu zdarma rozdělí postiženým obyvatelům - na osobu "hrstičku", pět až deset kousků. Zbytek mají obce vysázet do veřejných záhonů. Akce je financována občanskými nadacemi peněžních ústavů a městem Neustadt.

Další Němec mistrem pokeru

Koray Aldemir (31), rodák z Berlína, nyní žijící ve Vídni, vyhrál v Las Vegas světovou sérii pokeru a prémii osm milionů dolarů. Prosadil se ve finále proti Britovi Jacku Oliverovi a Američanu George Holmesovi. Poprvé hrál poker u kamaráda na silvestra v roce 2006. Před ním vyhráli mistrovství světa v této hře dva Němci - Hossein Ensan v roce 2019, Pius Heinz v roce 2011. Podrobnosti o turnaji https://www.pokerzive.cz.

Mladé "naštvala" policie…

Rakouská policie vypátrala pachatele, dva 16leté a jednoho 20letého z Lince, kteří večer 14. listopadu polili v Ebelsbergu odstavené policejní auto benzínem a zapálili. "Při výslechu vypověděli, že také chtěli přilákat policisty do úkrytu a tam je napadnout," píše Volksblatt. "Měli v plánu je polít benzínem a zapálit." Policie vychází z toho, že to opravdu chtěli udělat, a když se jim to nepodařilo, omezili se na útok proti autu. Způsobili škodu za 20 000 eur. Jako motiv měli "udělat něco proti policii za to, že kontrolovala proticovidová opatření". Proto ji mají za protivníka.

Po 'klukovině'…Zdroj: Deník/Volksblatt

List uvedl, že trio patří ke skupině, která v uplynulých týdnech opakovaně provokovala policejní zásahy na jihu Lince. Činy natáčela na videa, která umisťovala na sociální sítě. Tak tomu bylo i v tomto případě. Foto: Deník/Volksblatt/LPD OÖ

Iráčan útočil nožem

Vrchní zemský soud v Linci zamítl v pátek odvolání Iráčana proti trestu odnětí svobody na 16 let. Loni v noci na 23. srpen napadl na linecké Landstrasse zezadu nožem 22letého muže a způsobil mu 23 centimetrů dlouhou řeznou ránu na hlavě a krku s přetnutím kývače. O milimetry minul krční tepnu.

Činu předcházel konflikt více osob. Pozdější poškozený si myslel, že mezi nimi je i účastník předchozí rvačky na nože, a chtěl si s ním promluvit. Vyhazovač je vyhodil a ti se do sebe pustili na ulici. "Náhle se na druhé straně objevil nyní žalovaný Iráčan a s voláním ,Co se děje?´ poškozeného ataktoval nožem," píše Volksblatt.

Obžalovaný u soudu tvrdil, že si na nic nemůže vzpomenout, protože byl ovlivněn vodkou (1,2 promile) a drogami. Podle znalců to ale ztrátu paměti nemohlo vyvolat. Soud ho uznal vinným pokusem vraždy a uložil mu 16 let, které teď potvrdila odvolací instance.