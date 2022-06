Bavorsko, pivní velmoc

631 bavorských pivovarů loni vystavilo 23,3 milionu hektolitrů piva. V celostátním žebříčku tak byla země poosmé za sebou první. V zemi sídlí přes 40 % německých pivovarů. Odbyt jim loni stoupl o 2,1 procenta hlavně díky exportu, který se zvýšil o 15,5 %. Vyvezena byla skoro čtvrtina produkce.

Obchod s lidmi ve velkém

Policisté z Kirchdorfu rozkryli ve spolupráci s dalšími složkami rozsáhlý obchod s lidmi, s organizovanou černou prací a těžkými podvody. Vedl to 63letý Němec z okresu Vöcklabruck. Zaměstnával na černo běžence s dostatečnou znalostí němčiny jako sekretáře, kteří rozdělovali práci dalším. Vybíral šoféry, kteří soukromými auty dopravovali azylanty na pracovní místa - kromě jiného pro pořádkovou službu nasazovanou k hokejovým a fotbalovým utkáním.

Sám jako samozvaný zprostředkovatel práce pobíral od partnerských firem 14,50-16,50 eura za hodinu. Disponoval sedmi konty. "Jeho" lidé pracovali i ve dvojitých směnách a s nedostatečnými přestávkami. Hrozil jim ztrátou zaměstnání v případě nemoci nebo žádání o dovolenou.

V procesu s ním bylo vyslechnuto 57 z 233 iráckých azylantů jako poškození nebo svědkové. Obžalovaný je protiprávně pronajímal jako zdánlivé samostatné subjekty různým podnikatelům po celé republice a třeba denně je střídal. Využíval jejich neznalosti jazyka. Účty mu vedla 72letá žena z Vídně, která je rovněž obviněna.

Azylanti dostávali 9,50 eura hrubého na hodinu a pracovali u benzinových pump po celém Rakousku až sedmnáct hodin denně bez doby na odpočinek a bez jakýchkoliv příplatků. Cesty do místa nasazení se jim nepočítaly do doby práce. Sociální pojištění a ostatní povinné dávky si museli hradit ze mzdy.

Už stěhují motýly

"Když místně dotčení usedlíci nepodali námitky proti schválení objížďky Rainbachu zemskou vládou, chce Asfinag, který stavbu dálnice S10 do Čech realizuje, v létě splnit podmínku povolení a přestěhovat chráněné motýly," napsal Volksblatt.

"Bude snesen humus z trasy a přenesen na jiná místa, aby motýli dostali nový životní prostor," říká v deníku vedoucí projektu Leopold Lechner.

Nyní stavěný úsek se jako všechny ostatní prodražuje, pokračuje Volksblatt. Asfinag dosud plánoval na 7,2 kilometru dlouhou silnici náklad 227 milionů. Kolik to bude stát nakonec, si Lechner netroufá odhadnout. 55 ze 70 dočených pozemků je už vykoupeno, v prosinci bude vypsána první soutěž na stavbu tunelu ve Vierzehnu.

Milionářů přibylo

Podle poradenské firmy Capgemini loni stoupl na světě počet lidí s disponibilním majetkem alespoň jednoho milionu dolarů o 7,8 procenta na 22,5 milionu. Jejich jmění narostlo celkem o osm procent na rekordních 86 bilionů dolarů (82 bilionů eur).

V Německu se počet dolarových milionářů zvýšil o 100 000 (6,4 %) na 1,63 milionu osob, jejich majetek celkem o 7,4 % na 6,3 bilionu dolarů. Nejvíc milionářů je v USA - 7,46 mil., v Japonsku 3,65 mil. Za Německem je čtvrtá Čína (1,54 mil.).

Soutěží v řečnění

V lineckém Landhausu proběhl 69. ročník zemské soutěže mládeže v řečnění, napsal Volksblatt. Vítězové pojedou k finále do Vídně.

Vítězové řečnění z Horních Rakous.Zdroj: Deník/OÖN

„Je důležité už v mladých letech nebýt tiše," říká zemský rada pro mládež Wolfgang Hattmannsdorfer. Na snímku je OÖ Team. Foto: Deník/Volksblatt/Land OÖ/Kauder

Až tisíc krevních konzerv denně

potřebuje Rakousko, tedy jednu průměrně každých půldruhé minuty, uvedl Volksblatt k úternímu Světovému dnu dárcovství krve. Asi 70 procent konzerv je spotřebováváno při plánovaných operacích, zbytek při akutních případech. Stav zásob je kvůli koroně nadále znepokojivě nízký. Proto prezident rakouského Červeného kříže Gerald Schöpfer vyzývá občany, aby do léta pomohli sklady životadárné tekutiny doplnit. Ursula Kreilová, vedoucí odběrů v centrále pro Vídeň, Dolní Rakousy a Burgenlandsko, připomněla, že loni krev v zemi věnovalo u ČK 222 295 lidí, tedy 3,56 % obyvatelstva v dárcovském věku. "Konzervy mají trvanlivost maximálně 42 dny, což vyžaduje kontinuální obnovu zásob," dodala.

Světový den dárcovství krve připomíná den narození rakouského přírodovědce Karla Landsteinera, který v roce 1930 dostal Nobelovu cenu za svůj objev krevních skupin. Od roku 2004 je toto výročí slaveno 14. června na celém světě.

Usmrtila postiženou dceru?

V Augsburgu pravděpodobně usmrtila 87letá žena svou silně postiženou 57letou dceru a pokusila se o sebevraždu, napsal DK. Policii alarmovali jejich příbuzní. Podle prvních šetření ji matka uškrtila ve společném bytě. Je ve vazbě.

Genderový spor o řeč neskončil

Jak náš web už uvedl, soud v Ingolstadtu řešil žalobu zaměstnance VW proti koncernové dceřiné firmě Audi, která nařídila užívání "genderového" slovníku, tedy zdvojování pojmů jako učitel/učitelka, expert-expertka a podobně, nebo nahrazování třeba slova šéf neutrální "vedoucí silou".

Předseda senátu předeslal, že jeho soud nebude vynášet žádná ústavní rozhodnutí - ve věci jde pouze o konkrétní případ občana osobně dotčeného genderovou směrnicí. Navrhl smír, podle kterého by měl žalobce v budoucnu být oslovován dosud běžným způsobem, který do užívání maskulin shrnuje i feminina. Advokáti Audi to ale odmítli jako nepraktikovatelné. Jak to všechno skončí, nikdo neví…