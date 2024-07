190 000 blesků za den nad Rakouskem

Silné deště s krupobitím způsobily škody v mnoha regionech Rakouska. Meteorologická služba UBIMET v sobotu sdělila, že v alpských oblastech udeřilo za pátek 190 000 blesků, letos nejvíc.

Prosadí AIDS konzum drog v Bavorsku?

Prostory pro legální konzum drog dosud nebyly v zemi povoleny. Teď AIDS-Hilfe ohlásila přes oficiální zákaz ze strany vlády “provokativně” (DK) otevření prvního místa na 19. červenec v Mnichově, kde bude 22.-26. července světová konference k AIDS.

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že o tom nebylo informováno.

“V mnoha jiných spolkových zemích už jsou takové prostory delší dobu,” píše DK. Jsou v nich připraveny čisté injekce a další přípravky pro konzum. V nouzi mohou zaměstnanci těchto středisek poskytovat drogově nemocným první pomoc. Zemská vláda takové nabídky pro narkomany striktně odmítá. V Augsburgu už je leta záchytné místo pro konzumenty, ti ale k aplikaci drogy musejí prostor opustit.

Spálil strýčka v kotli

Po desetidenním hledání v celé Evropě byl doma v Itálii ve městečku Soianu na jezeře Garda nalezen a zatčen 39letý italský podnikatel Giacomo Bozzoli, který měl 5. října 2015 zavraždit a spálit svého strýce v kotli rodinné slévárny v Marceno. 50letý majitel podniku měl pár minut předtím mluvit s manželkou na večeři. Pak beze stopy zmizel.

Odsouzený vrah podle soudů převezl tělo zavražděného po činu do pece za pomoci dvou pracovníků. Jeden z nich byl nalezen mrtvý v lese o šest dní později - spolkl kapsli s kyanidem. Předpokládá se, že šlo o sebevraždu. Vyšetřovatelé objevili v domě dělníka 5000 eur v hotovosti. Může to být bonus. Milánský deník Corriere della Sera v sobotu napsal, že obviněný požádal vyšetřujícího prokurátora, aby spustil nové vyšetřování. Jeden rakouský svědek by prý mohl jeho nevinu prokázat..

Dva soudy a kasační soud v Římě 1. července obviněného uznaly vinným a uložily mu doživotí. Uvádělo se, že utekl ještě před definitivním odsouzením s družkou a synem do Španělska, možná dokonce na Kapverdské ostrovy. Žena s chlapcem přijela v pátek vlakem z Francie zpátky s tvrzením, že ztratila paměť, a – bez obviněného.