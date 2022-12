Od sousedů: O škodovce s rakouským zástupcem

Max Egger (65) šéfoval přes 30 let Škodě Österreich. Teď jde do důchodu. Rozhovor s ním začaly OÖN otázkou, jestli se za tu dobu naučil trochu česky. Odpovídá, že to zkoušel v začátcích, ale je prý zcela nemožné, aby rození Češi si s ním úplně rozuměli. Dohánět to v penzi nebude. "Na to, abych mohl jet do Prahy nebo do Krumlova a tam si něco objednal k jídlu a pití, to stačí," říká.

Rakouský šéf Škody Max Egger. | Foto: Deník/OÖN

Linecký deník nadhazuje, že opouští branži v extrémně napínavé době elektrifikace, a jakže to půjde dál ve Škodě. "E-mobilita je budoucnost, nastavili jsme ve Škodě v tomto směru všechny parametry. Budoucí modely do roku 2026 jsme už ukázali našim obchodníkům. Po malém e-autě to bude e-verze Škoda Enyaq a nakonec je Vision 7S, sedmisedadlové auto. Cílem je mít v evropském prostoru do roku 2030 nejméně 70 procent vozidel na elektropohon. V Rakousko to může být dokonce ještě o trochu víc." Škoda je prezentována dostupnými vysoce kvalitními vozidly, míní OÖN a ptají se, jestli tuto pozici nezničí elektrizace, která auta zdraží. K tomu Max Egger připomíná: "Víc než deset let stojí ceny škodovek na straně kupců - a jsou stále vyšší. Prodáváme 80 % všech aut s nejvyšší vybaveností. Značka chce při tom obsloužit veškeré spektrum zákazníků. Nedostane se s cenami tak nízko, jako kdysi se Škodou Fabia. S malými e-auty se ale budou ceny blížit spalovacím variantám. Výhodnější by mohly být už v letech 2025-26. Ceny pod 15 000 eur už ale u kvalitativně vyspělých vozů nebudou. Cílem je hranice 20 000. Technicky je aktuálně realizovatelná už cena 25 000 eur." Od sousedů: Stop turistům na Modrém sloupu List se ptá i na to, jaká auta má v garáži, a šéf odpovídá, že plně elektrickou Škodu Enyaq, Škodu Octavia Plug-in-Hybrid, která je hlavním rodinným autem jeho rodiny, a Škodu Scala. "Octavii jsme letos tankovali plnou jen dvakrát, ačkoliv jezdí denně v průměru 30 až 40 kilometrů. Za rok máme ideální průměrnou spotřebu 0,4 litru na sto kilometrů…" Jeho absolutně nejmilejším autem je pak Škoda 1100 OHC, od které ale existují jen dva kusy. Jinak by si obstaral Fiat 500 Abarth z roku 1957, jeho ročník narození… Za své životní motto považuje: „Geht ned, gibt’s ned", tedy volně přeloženo "Nefunguje, nebo Nelze udělat, tedy neexistuje". A pak ještě cituje Alberta Einsteina, jehož výrok má i na nástěnce v kanceláři: "Jsou mnohé cesty ke štěstí, ale jedna z nich je přestat lamentovat…" Automaty létají do vzduchu Donaukurier uvedl, že letos do 13. prosince vyhodili kriminálníci v Bavorsku do vzduchu 35 peněžních automatů. V roce 2019 jich bylo 27, předloni 24 a loni jen 17. Úbytek přičítají experti pandemii. V celé SRN bylo loni 392 výbuchů a letos dalších 250 s vysoce nebezpečnými výbušninami. Ke způsobené škodě se bavorská kriminálka nevyjadřuje, ale zkušenosti ukazují, že mohlo jít o milion eur. Věcné škody jsou ale výrazně vyšší než škody na platidlech. Tunel vysušil mokřiny… Kramertunnel o délce 3,4 kilometru na silnici 23, obchvatu Ga-Pa, byl mnoha občany toužebně očekáván, protože od roku 2024 měl regionu odpomoci od silné tranzitní dopravy. Po dlouhém plánování začala stavba hlavní roury v únoru 2020. Dílo provází dlouhý spor svazu ochrany přírody o vysychající mokřiny v místě, kterým stavba odvedla vodu. Bavorský správní soud konstatoval, že škodu na životním prostředí způsobila výstavba tunelu, během níž pronikla spodní voda do štol tunelu. Podle ochranářů tak klesla hladina spodní vody na hoře tak, že velká část nadregionálně významného vlhkého biotopu vyschla a evropsky chráněný biookomplex byl zničen. Nařídil Bavorsku povinnost mokřiny velkoplošně sanovat, píše DK. Státní stavební úřad ve Weilheimu musí pro to vytvořit koncept. Harry Potter ve Vídni V pátek byla ve Vídni evropská premiéra výstavy "Harry Potter: The Exhibition". Romány J. K. Rowlingové o kouzelnickém chlapci Harry Potterovi daly na přelomu tisíciletí vzniknout světovému popkulturnímu fenoménu. Letos se kouzelnický svět rozšířil i o druhé vydání putovní globální výstavy. Ta si v únoru odbyla světovou premiéru ve Filadelfii a nyní má evropskou premiéru ve Vídni, informoval náš web Martin Landa z Eurocommu. Od sousedů: Inovovaný novoroční koncert s dětmi V expozici jsou autentické rekvizity a originální kostýmy z natáčení filmových sérií, řada kouzelnických instalací ikonických momentů, charakterů a zvířat z dílny britské spisovatelky. Výstava potrvá do jara 2023. Ve Vídni se koná v areálu METAstadt ve čtvrti Donaustadt. Nejbližší stanicí MHD je asi tři minuty chůze vzdálené nádraží Erzherzog-Karl-Straße. Vstupenky jsou k dispozici online, posledním termínem v aktuální nabídce je 19. březen 2023. Více na https://harrypotterexhibition.com/

