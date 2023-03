Eurobalík

Další euro-jackpot dal 73,86 milionu eur na čísla 6, 12, 36, 37, 44 a euročísla 1 a 11, a "odešel" do Bavorska. Statistická šance jackpot "vyklidit" je 1:140 milionům "změřil" štěstí Donaukurier.

Výstava o starých českých lázních

Zvláštní výstava ve státním Muzeu porcelánu (Porzellanikon) v Hohenbergu (okr. Wunsiedel) otevře nadcházejí sobotu a potrvá do 15. října. Nese název Luxus, wellness, porcelán - jeden den v českém lázeňství. Připomene, že ,high society´ z celé Evropy do českých lázní jezdila pravidelně.

"Obzvlášť je expozice zaměřena na jemný český porcelán, který měl vynikající pověst. Jeho různost a kvalitu představí četné kusy zapůjčené z českých a německých sbírek," uvádí muzeum. "K vidění bude například snídaňový servis císařovny Alžběty Rakouské, známé jako ,Sisi´. Byl vyroben roku 1852 na zakázku rakouského císaře Ferdinanda I. a později přešel do vlastnictví císařovny. Dalším špičkovým objektem je velký pohár na víno, který získal německý císař Wilhelm I. při návštěvě světové výstavy 1873 ve Vídni.

Jako na Divokém západě. Záškolačka ujížděla policistům Stromovkou na koni

Návštěvníci výstavy budou moci prožít průběh lázeňského dne v Mariánských Lázních, Karlových Varech nebo Františkových Lázních - od ranních ochutnávek léčivých vod po večer v salonech, kde se bavila nejen vysoká společnost, ale také učenci, umělci a bohatí měšťané, kteří se tehdy stahovali do mondénních lázní," láká muzeum.

Otevřeno je út-ne 10-17, vstupné tři eura, každou neděli jen jedno euro, pro děti do 18 let vždy zdarma. Na výstavě spolupracují Umělecké muzeum Praze a Západočeské muzeum v Plzni, dodává DK.

Už toho mám dost,

řekl v úterý vídeňský senior a přilepil se na zlatý klavír v parlamentu, podle něho "symbol dekadence a povýšenosti".

'Aktivista' senior…Zdroj: Donaukurier

Člen politické strany Wandel (Změna) prý žije pod hranicí chudoby, z minimálního důchodu stejně jako půldruhého milionu lidí v Rakousku, jako 350 000 dětí a mladistvých. 20 % lidí je chudých, střední vrstva už nemůže víc koupit, každý nákup je prý trápením. Kapitál má být zdaněn, ne práce, požaduje…

Studenti se poznávají

V pondělí přišlo do gymnázia ve Viechtachu 61 žáků z La Carlota (Andalusie), Klatov, Orlové a Prešova s osmi učiteli v doprovodu k dvoutýdennímu výměnnému pobytu v rámci motta Bee important v projektu Erasmus.

Budou poznávat "opravdové Bavorsko", jeho kulturu a způsob života. Vyrazí na tématické výlety za včelami a životním prostředím do Národního parku Bavorský les a Pasova, v plánu měli scénickou prohlídku Řezna.

Začali ve smíšených skupinách určovat například rostliny, které mají rády včely, hrát přiběhy o nich a péct medové vafle. Jinde se seznamovali s bavorskými zvyky jako přetahování se prsty, narážet sudy, obsluhovat šňupací katapult, jiné skupiny vyrazily do města na "lov řízků" či vyzkoušet si práskání bičem…

Na fotografii je vítá Simon Kapfhammer z 9b třídy.

Úředník, ten se má…

Zaměstnanec spolkového úřadu pro dohled nad finančními službami přišel do práce během čtyř let 816krát pozdě. Zameškal celkem 1614 hodin. Zaměstnavatel s ním zavedl disciplinární řízení a zažaloval ho. Správní soud v Düsseldorfu ho uvolnil z úřednického vztahu. Vrchní správní soud v Münsteru jeho odvolání odmítl. Úmyslná nepřítomnost v částech pracovních dnů, které se v souhrnu jeví jako víceměsíční "záškoláctví", indikuje nejvyšší trest.

To si dám. V Kavárně Matice neodoláte šarlotce, mrkváči ani obyčejné buchtě

Nejvyšší správní soud v Lipsku rozsudky zrušil a obviňovanému vrátil zařazení vládní rady. Polehčuje mu, že zaměstnavatel by musel proti němu užít nejprve méně závažná opatření, což se nestalo. Proti pracovníkovi zase mluví to, že po zahájení disciplinárního řízení byl neopatrný a zase přišel pozdě, čímž dobu svých ranních opoždění navýšil…

Býček "jako b…"

Za 144 000 eur byl v Osterhofenu vydražen jedenáctiměsíční býk jménem Hardcore ze Schiefwegu, místní části Waldkirchenu. Zlomil všechny rekordy svazu chovatelů skvrnitého skotu Dolního Bavorska. Nejvyšší nabídku podala inseminační stanice BayernGenetik. Obvykle ceny v dražbách dosahují 2000-3000 eur, špičkové kolem 10 000.

Je mladý, ale už vydělává…Zdroj: PNP

"Zemědělec Josef Draxinger z Waldkirchenu vysokou cenu ještě nemá v kapse," píše PNP. "Nový majitel teprve testuje kvalitu Hardcorových spermií. Kdyby neměla být dost dobrá k ředění nebo zmrazení, nebo se dokonce ukázala jako neplodná, byla by kupní smlouva nicotná. To se u Draxingera stává jen u dvou, tří procent zvířat. Teď by prý nejspíš zkusil nechat býčka pokrýt jeho kravky. Pokud to dopadne dobře, může se Hardcore radovat z příjemného života. "Zdraví a schopnost dodávat asi dvakrát týdně vysoce kvalitní sperma mu zajistí časté pasení a zdravé krmení…"

Přitom rekordman ještě pěkně povyroste. "Jeho už dnes hrdých 530 kilogramů se více než zdvojnásobí a měřit bude v kohoutku nějakých 180 centimetrů. A co je na něm zvláštního, je výhoda, že je dědičně bezrohý, v odborném žargonu PP. To znamená, že bez rohů už byli jeho otec Housten i matka Wiranga, a rohy tak nebudou mít ani jeho potomci," uzavírá PNP.