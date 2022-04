Nejvíc privátních aut má venkov

Podle Donaukurieru má největší hustotu privátních osobních aut okres Schweinfurt se 658 vozidly na 1000 obyvatel. Následují Bayreuth 657, Haßberge 656 a Bamberg 655. Z regionů vede Dolní Bavorsko 605 před Horním Franckem 599 a Dolním Franckem 599. Bavorský průměr je 550. Nejmenší hustotu vykazuje město Mnichov (353), Norimberk 406 a Augsburg 408. V 16 statutárních městech je aut na počet obyvatel nejméně, ve 64 venkovských okresech naopak nejvíc.

Voda v bazénech "ostudila"

V Berlíně začne tento víkend sezóna venkovních plováren. "Aby v důsledku ukrajinské války ušetřily plyn, snížily teplotu ohřívané vody pro venkovní bazény o dva stupně, pro kryté plochy o stupeň," píše DK. Stejnou cestou jdou i další města. V Drážďanech odhadli, že snížení ohřevu vody a vzduchu o jeden stupeň přinese objektu úsporu až deset procent nákladů. Výjimkou je letní koupaliště Mariendorf, které je kompletně vyhříváno solární energií.

Vycházející řeznické hvězdy

Pevně v rukou Mühlviertlu byla letošní hornorakouská soutěž řeznických učňů. Vyhrál ji Florian Pilshofer z Münzbachu, který se učí v rodinné firmě, před Florianem Kaisslem z Engerwitzdorfu/Steyregu a Thomasem Hammerem z Luftenbergu/Pregartenu. V časovém limitu učni museli bourat ve velkém i malém, připravit k prodeji vepřovou plec, vyrobit sulc a párky, další hotové produkty, šunkové, špekové a další talíře a dekorativně je prezentovat.

V Rakousku umějí talenty - i řeznické - potěšit!Zdroj: Deník/OÖN

Na snímku jsou viceprezident zemské Hospodářské komory Leo Jindrak, Florian Kaissl, vítězný Florian Pilshofer a Thomas Hammer. Foto: Deník/OÖN/eventfoto.at

Po stopách starých hospodářů

Mladí ochranáři přírody z Haslachu od roku 1974 hledají v Podšumaví stopy soužití lidí s přírodou, které byly v minulých desetiletích vymazány novými způsoby hospodaření, píší OÖN.

Zůstaly zachovány například v přírodním evropsky chráněném území Torf Au v obci Ulrichsberg. Tým önj Haslach tady krok za krokem odhaluje ekologické a kulturně historické stopy dávno zaniklého zemědělského světa. "Zakoupením 22 hektarů může zůstat zachována jedinečnost plochy mokřin včetně reaktivovaného mlýnského potoka, strukturálně kameny vyloženého koryta Velkého Mühlu a dvěma a půl hektaru mokřin," uvádí list. Ve spolupráci s hospodáři z Berdetschlagu a Seitelschlagu má být zajištěna budoucnost ekologické četnosti v území, například pozdějším sečením. Bylo tu zdokumentováno dosud 400 druhů motýlů, 65 ptáků a objeveny četné další druhy fauny a flory.

Na lesních lukách Šumavy a v údolích hlavních potoků jsou na mnohých místech ještě dobře patrné příkopy a zarostlé rybníky. 60 procent všech luk v regionu Šumavy bylo ještě do 50. let dvacátého století obhospodařováno jako zátopové louky. Potoky snášely obzvlášť na jaře a na podzim do údolí cenný humus. K hnojení na loukách byl rozváděn navazujícími malými koryty.

Systémy vedly i k vylepšování kvality půdy, která se zavodněním zahřívala na jaře znatelně dřív a prodlužovala růstovou periodu. Zároveň byli vodou "vyháněni" krtci, larvy a další nevítaní obyvatelé luk…

Staré stoky pořád slouží!Zdroj: Deník/OÖN

Staré zkušenosti teď pomáhají oživit i projekty mladých ochranářů. Foto: Deník/OÖN/Markus Krenn

Přes devět milionů sousedů

V prvním čtvrtletí přibylo Rakousku 48 105 obyvatel (+0,54 %), z nichž na 40 000 byli Ukrajinci. 1. dubna tu žilo 9 027 999 lidí, z toho 52 803 ukrajinského původu, o 40 135 víc než k 1. lednu. Z nich bylo 37 % dětí a mládeže. Ve Vídni měli Ukrajinci 1,09 % obyvatelstva, v Horních Rakousích podprůměrných 0,44 %.

Nejvíc zlobily baterie

Každý druhý zásah poruchové služby německého automotoklubu ADAC - ve 46 % ze 3,5 milionu případů - byl loni k závadě baterie, píše DK. S odstupem následovaly poruchy motoru, vstřikování, zapalování a senzoriky (15,5 %), karosérie, řízení, brzd, převodovek (15 %), dále obutí (asi 7 %) atd.