Úvod pokazil déšť, venkovní výstavní plochy s atrakcemi, střelnicemi a stánky byly dost opuštěné, ale před vchodem do Haly tří zemí byla tlačenice účastníků řadících se ke slavnostnímu zahajovacímu průvodu, píše PNP. Stephan Marold, ředitel pivovaru Hacklberg, návštěvníky přivítal: "Nevíme, co nás čeká v příštích měsících, ale teď to na deset dnů ,rozbalme´." Starosta Jürgen Dupper pak třemi mířenými ranami narazil první sud. Na snímku na něho dohlíží Stephan Marold.