Od sousedů: Vítězné fotky přírody

Do soutěže "Nature Photographer of the Year" přihlásili fotografové skoro 100 národností 20 000 obrázků. Mezi 13 vítězi jsou dva Hornorakušané - Rupert Kogler z Lince a Sepp Friedhuber z Ansfeldenu.

Vylekala fotografa a ten s ní vyhrál soutěž! | Foto: Deník/OÖN

Kogler vyhrál kategorii Rostliny a houby snímkem z Gis z loňského listopadu, Friedhuber kategorii Savci fotkou stříbřité gorily z národního parku Kahuzi-Biega v Kongo. Dlouho ležela v jeho archivu, protože je neostrá. Zachycuje moment, kdy gorila náhle vyskočila a vyrazila s bubnováním do hrudi ke skupině turistů. Friedhuber při kroku zpátky klopýtl, strhl kameru nahoru a stiskl spoušť. Ostrý na snímku zůstal jen obličej. Ranní sluníčko ohřálo i zimní les…Zdroj: Deník/OÖN Věrozvěstové e-aut Rakousko má po Švédsku a Nizozemsku třetí největší podíl osobních e-aut v Evropské unii, uvedly OÖN. Ve Švédsku je to 16,4 %, v Rakousku 12,6 % (aktuálně z konce listopadu 13,5 %). Průměr EU je 7,7 %. V Evropě vede Norsko, kde z nových vozidel je už 60 % výlučně na elektřinu. Od sousedů: Zaparkoval v bytě, pečovatelka zabíjela lidi... Kdo chybí v Rakousku? Na hornorakouské listině oborů s nedostatkem pracovníků pro rok 2022 jsou porodní asistentky, kominíci, odborníci spedice, filozofové a další, píší OÖN. Celkem je to 49 povolání, celkově v Rakousku 115. "V praxi to znamená, že pracovní síly ze zahraničí v nich mohou jednodušeji přijít k povolením," uvádí list. Na seznamu jsou místa, na která se na úřadech práce hlásí maximálně 1,5 nezaměstnaného. Kasaři O uplynulém víkendu se neznámí zloději vloupali do autodílny ve Vöcklabrucku. Prohledali všechny pokladny, v jedné kanceláři vytrhli trezor těžký asi 400 kilogramů a odvezli jej do dílny. Tam se do něj extrémním násilím vlámali. Škoda zatím nebyla vyčíslena. Od sousedů: Horské chaty v Bavorském lese hledají chataře Auto shořelo, majitele nenašli V pátek ráno oznámili občané policii hořící osobní auto v Hilpoltsteinu. "Majitel českého vozidla zatím nebyl vypátrán," píše DK. "Jisté už je, že oheň vznikl v motorovém prostoru. Škoda je odhadnuta na 2500 eur, náklady na odstranění vraku zatím nebyly vyčísleny," dodává list.