Muž (37), který zvonil s pistolí Glock 47 legálně opatřenou letos v lednu, byl jeho bývalý švagr… Ohrožovanému se podařilo dveře přibouchnout. Útočník nato rozstřílel třemi ranami sklo vedle vchodu a násilím si opatřil vstup. Začal pálit po "hostiteli", který padl na zem se dvěma až třemi vstřely do krku a horní části těla. Střelec nasedl do auta, kterým přijel, ale rány probudily sousedy a jeho bývalou ženu, která alarmovala záchranku. Ta se pokoušela zraněného resuscitovat, ale zemřel na místě činu. Zásahovka zatkla jeho vraha ve 2.58 hodiny v jeho bydlišti v Amstettenu. Dvě hodiny po činu měl 0,8 promile. Večer předtím prý vypil pět až šest piv…

Plně se doznal. Vůbec se mu prý nelíbilo, jak bývalý švagr jeho neteř a synovce vychovává; nechtěl, aby z nich byli "narcisté" jako jejich otec…

Víc úpadků v Bavorsku

Počet podnikatelských insolvencí v Bavorsku loni výrazně stoupl, píše Donaukurier. O zahájení řízení požádalo 1994 firem, o 8,4 procenta víc než předloni. Dotčeno úpadky bylo 14 106 zaměstnanců, skoro o desetinu víc než před rokem. Předpokládané požadavky věřitelů stouply o třetinu na 2,55 miliardy eur.

"Reparaturcafé" jede dál

Noví "techničtí všeumělci" doplnili letos tým dobrovolníků Volkshilfe Freistadt v její "Kavárně oprav" v suterénu bývalé nemocnice. Na sedmi pracovních stolech spravují většinou důchodci porouchané kávovary, tiskárny, vysavače… Jak řekla předsedkyně organizace Ulrike Steiningerová, aby tito pomocníci mohli při pracích sáhnout po odpovídajících nástrojích, podpořil je okresní svaz odpadu kufrem opravárenského nářadí.

Na pracovišti dobrovolníci navracejí funkce lampám, televizorům, DVD přehrávačům. Vedle stojí více šicích strojů ke zkracování oděvů, opravám zipů či švů. Tady krejčové Volkshilfe také učí opravám majitelky svršků " - pomáhají ke svépomoci… Zákazníci platí dobrovolně. Tým funguje vždy první sobotu v měsíci od 13 do 16 hodin pod heslem Opravit, místo vyhodit. „Většinu přístrojů můžeme opravit hned na místě. Když něco trvá déle, vezmou si to naši technici domů a v dalším termínu si to lidé mohou vyzvednout," říká Adi Zeirzer, bývalý soudní znalec a dnes "šéfopravář" kavárny z Leopoldschlagu.

Budují největší umělou vlnu

Mnichovská firma Citywave staví pro surféry na Havaji podle svých údajů největší umělou vlnu na světě, píše Donaukurier. Bude dlouhá třicet metrů a do provozu má jít 21. března ve volnočasovém areálu ostrova. Projekt japonského investora bude stát 40 milionů dolarů. "Prodat z Německa vlnu na Havaj je skoro jako kdyby Aljaška prodávala písek na pouště," řekl šéf firmy a bývalý profesionální trikový jezdec Rainer Klimaschewski. Bude na vlně učit nové surfery zkušenostem, než se odváží na mocné vlny Pacifiku, píše DK. S manželkou architektou Susi postavili nejprve lyžařské můstky a snowboardové u-rampy, než pro sebe objevili surfování na umělé říčce Eisbach v Mnichově. Nyní jejich firma provozuje patnáct vln v devíti zemích a další staví.