Kolik stojí dítě?

Poprvé od roku 1964 předložilo rakouské ministerstvo sociálních věcí studii nákladů na děti.

V domácnosti se dvěma dospělými stojí děcko průměrně 494 eur měsíčně. Do pěti let 208, do 14 let 395, pak 659. 20-24letý přijde rodinu průměrně na 703 eura. Samoživitelky (6,6 % rakouských rodin) vydávají na dítě do pěti let 493 eur, do 14 let 727, přes 14 let 1384, přes 20 let 1525 eur.

Od sousedů: Čtvrt tuny mincí ochrnutému spolužákovi

Dárek k Vánocům: průměr 463 eur

Rakušané vydají letos za vánoční dárky průměrně 463 eur, píší OÖN. Svaz obchodu a institut průzkumu trhu vycházejí z nárůstu vánočního obratu o 1,2 miliardy eur čistého. To je o sto milionů víc než loni. Nejvíc profituje obchod s potravinami, který vánoční obrat ve srovnání s rokem 2019 zdvojnásobí. V prosinci stoupl oproti průměru měsíců leden-listopad ze 316 na 607 milionů eur. V dalších branžích prý je obrat letos o 50 milionů eur nižší než v době předkoronavirové. Lidé údajně počítají s výdaji za dárky průměrně 463 eur (loni 420).

Rekordně maturantů

Loni zavedené úlevy při zkouškách kvůli pandemii přinesly v Rakousku nových rekord v počtu maturantů, sděluje Volksblatt. V ročníku 2020 bylo složeno 46 751 zkoušek, o 4500 víc než ve dvou předcházejících letech. Číslo je vyšší než dosavadní rekord 44 462 z roku 2014. Po uzákonění státní maturity počet klesl až na 40 947 v roce 2016.

Od sousedů: Jak vozili kokain do Rakouska

Chytili milionového lupiče

Dopravní policie v Řeznu ve čtvrtek večer při kontrole parkoviště na dálnici A3 zatkla člena bandy, který se podílel na milionové loupeži loni v Berlíně, píše Donaukurier. V prohlíženém voze cestovalo pět mužů z Rumunska a Moldávie na Frankfurt. Jednoho identifikovali jako aktéra loupeže "ve velkém objektu" v Berlíně, odkud vícetunovou kořist odtransportoval nyní zadržený 33letý Moldavan. Dva další cestující předložili policii kompletně zfalšované doklady. Podvod byl odhalen, když se v autě našel také jeden pravý osobní průkaz.

Chudí jsou i v Bavorsku

Chudoba ve stáří je v Bavorsku podle sociálních dobročinných svazů největší v celém Německu, píše DK. Vykazuje sice nejmenší ohroženost chudobou 11,6 procent, ale v kategorii seniorů je se 21 procenty na tom nejhůř. U mužů je tato kvóta 17,5 %, u žen 23,8 %. Průměrný důchod mužů je v zemi 1265 eur, u žen 765 eur. Loni v Německu žilo 16,1 % (13,4 milionu) lidí pod hranicí chudoby. Za chudého je pokládán ten, kdo má k dispozici méně než 60 % středního příjmu.

Od sousedů: Zachrání Mozartovy koule?

Občanů přibývá

Přes rostoucí počet úmrtí v důsledku korony počet obyvatel Bavorska opět narostl, píše DK. V prvních devíti měsících to bylo o asi 36 000 na téměř 13,18 milionu. Zemřelo asi 105 000 osob. Covid byl pátou nejčastější příčinou úmrtí. Narodilo se na 110 000 dětí.

Daňový vánoční pardon

Také v koronové zimě 2021 upouští bavorské finanční úřady na přelomu let od kontrol v terénu a od sankcí. „Bavorští občané nemají být o vánočním čase, zejména ne v tomto pro všechny náročném roce, zatěžovány opatřeními, které by přijímali jako nevhodné," řekl ve čtvrtek ministr financí Albert Füracker.

Pro dobu od 22. prosince do Nového roku je v zemi i letos "vánoční mír". Daňové věci sice běží, ale sankce budou uplatňovány jen výjimečně.

Od sousedů: "Uvařili" pro potřebné 6100 eur

Za útratu poukázky

Kdo o nadcházejícím víkendu nakoupí v některém vídeňském stacionárním maloobchodě, může za odměnu získat gastropoukázky do restaurace nebo kavárny ve výši poloviny z konečné ceny nákupu, až do výše 100 eur na osobu, sdělil našem webu Martin Landa z pražské kanceláře eurocommu. Starosta města Michael Ludwig poukázky označil za symbol ocenění obchodů, gastronomie i všech, kteří doposud vyčkávali s nákupy.

Od pondělí 20. prosince může každá osoba starší 16 let nahrát účtenku přes specializovaný web www.wiener-weihnachtszuckerl.at, kde budou všechna pravidla podrobně popsána. Do akce se počítají pouze účtenky z obchodů, které v posledním lockdownu byly uzavřeny (nikoli tedy supermarkety, obchody s denními potřebami, trafiky apod.). Každý se může účastnit pouze jednou. Počátkem ledna bude losování všech účtenek. Výherci budou kontaktováni písemně a odměnu ve formě voucherů po 25 eurech mohou uplatnit v zapojených vídeňských h restauracích a kavárnách.