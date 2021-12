Restauraci provozují od dubna 2018 Lorenzo Hamdan a jeho otec Majed. "Při lockdownu loni nás udržela nad vodou solidarita hostů, kteří si brali jídlo s sebou," říká Lorenzo. Před Vánocemi 2020 pak zorganizovali charitativní akci a za jediný den nasbírali přes 5000 eur na dobré účely. To chtějí letos zopakovat 8. prosince.

"Normálně by byl u našich dveří známý adventní trh, který ale odpadá. Naše rodina, náš tým bude celý den pracovat zdarma a poneseme i veškeré náklady. Všechno, co utržíme, půjde lidem, kteří potřebují pomoc," vysvětluje. Kdo konkrétně tržbu dostane, o tom rozhodne rodina s obcí. Na snímku jsou zleva kuchař Majed a "obslužná četa", matka Irene a syn Lorenzo Hamdan.

Deset let "velkých dcer a synů"

Deník OÖN vzpomněl ve výročích dne, že před deseti lety, 7. prosince 2011, změnila (podle listu Der Standard "oceřila") Národní rada text rakouské hymny "Země hor, země řek…". Od 1. ledna se mělo místo "Vlastí ty jsi velkých synů" zpívat o "vlasti velkých dcer a synů". Ve třetí sloše byly "bratrské sbory" nahrazeny sbory jásajícími. V odůvodnění návrhu stálo, že od otextování hymny básnířkou s chorvatskými kořeny Paulou Preradovićovou v roce 1947 se jazyk přeměnil, víc než jiná média působí na vědomí lidí, proto se "dcery" mají dostat i do hymny.

Od sousedů: Modré nebe nad Bavorským lesem

V Rakousku o té poválečné rozhodla vláda v říjnu roku 1946. Kantáta svobodných zednářů se nejprve připisovala Mozartovi. Myšlenku změny začala prosazovat už v roce 2005 politička Maria Rauch-Kallatová, ale feministky jí připravovaly půdu už v šedesátých, semdesátých letech.

Opoziční FPÖ k "nekulturní" změně chtěla referendum a zdůrazňovala, že hymna není žádnou textovou "puzzle" ke skládání. Protestovali i občané, rockový zpěvák Andreas Gabalier zpíval při GP formule 1 ve Spielbergu v roce 2014 starou hymnu… Letos tam pak zaznělo na zahájení heavymetalové aranžmá s bubnováním Martina Grubingera a kytarovými riffy.

Fotil na dámské toaletě

Jak informoval Volksblatt, 41letý muž 21. září fotografoval na toaletě obchodního domu ve Štýrském Hradci ženy. Policie při pátrání mimo jiné vyhodnotila videozáznamy a dotyčného odhalila. Doznal, že fotografie pořídil, ale jen v jediný den, v přízemí a v prvním patře.

Policie teď žádá ženu, která věc oznámila na infopointu domu, a možné další dotčené, aby se přihlásily. Jejich jména jsou pro stíhání podezřelé osoby podstatná - policie k němu potřebuje zmocnění poškozených.

Od sousedů: Pozůstalí napadli personál, lavinová tragédie v Rakousku

Milion na tři čísla

Lotto Bayern losovalo v pondělí celospolkovou zvláštní hru. Ze sázenek lotta 6 ze 49, podaných 1.-4. prosince, na kterých byla tři nyní tažená čísla, vylosovalo tři výherce jednoho milionu eur. Jedním ze šťastlivců je 80letý důchodce z oblasti Mnichova, napsala PNP. Chce z výhry podpořit příbuzné a obecně prospěšné organizace, sdělila sázková společnost. "Já už v mých letech peníze tak nepotřebuji," řekl jí výherce. Jedno přání si chce ale splnit - luxusní plavbu parníkem…

Školáci pro rumunské děti

V předvánočním čase sbírali žáci střední školy v Neukirchenu věcné dary pro sociální projekty. Pro děti v Rumunsku je připravili do stovky balíčků a odeslali je. Kromě toho z iniciativy učitelky náboženství Moniky Schauerové prodávali ve volném čase ekologicky vyrobené pralinky a čipsy mládežnické akce Missio a vykázali obrat přes 2000 eur. Podpoří jimi rodiny v Africe, Asii a Latinské Americe. Dalších 2000 eur vynesla sbírka pro děti v Pákistánu. Zemská Akce Fair Play tuto částku zdvojnásobila. Kromě toho žáci 4.a třídy prodávali vlastnoručně upečené keksy a výtěžek věnují potřebným dětem ve slumech Filipín, napsaly OÖN.

Malí donátoři…Zdroj: Deník/OÖN

Zase delší fronty

Loni za korony pendleři ušetřili hodně času na cestách do práce. Letos je front na silnicích zase "normálně". Analýza Inrixu vykazuje ve vybraných německých městech u typických autopendlerů odhadem ztrátu 40 hodin. To je o 14 hodin víc než loni, píše DK. Ve "zdravém" roce 2019 to bylo 46 hodin.

Nejvíc potrefení jsou pendleři v Mnichově, Stáním na cestě do práce ztratili za rok průměrně 79 hodin, tedy víc než tři dny. Pořád je to ale o sedm hodin méně než před koronou. Na druhém místě je Berlín se 65 hodinami, na třetím Hamburk se 47. Následují Postupim 46, Pforzheim 44, Düsseldorf 43, Kolín 42, Norimberk, Drážďany a Münster 41 hodin ztráty.

Od sousedů: Výstava o smrti, plch s maskou Zorra a další aktuality...

"V mezinárodním srovnání jsou němečtí automobilisté na tom ještě dobře," pokračuje DK. V Londýně vykázal Inrix ztrátu 148 hodin, v Paříži 140, v Bruselu 134.

Lékařka podváděla

U Okresního soudu ve Schwerinu začal v úterý proces se 42letou lékařkou pocházející z Kirgizstánu. Je viněna z toho, že si v roce 2014 zfalšovanými diplomy opatřila souhlas sdružení pokladničních lékařů v Meklenbursku-Předpomořansku. Do roku 2018 na něj provozovala dvě praxe a sdružení neoprávněně naúčtovala na 626 000 eur. V polovině roku 2018 se přestěhovala do Bavorska a v okrese Ansbach provozovala dvě praxe. Na první pobrala neoprávněně 145 000 eur podpor a 67 000 na honorářích. Krátce po otevření druhé ordinace zmizela za hranice. Podle státního zastupitelství byla zatčena ve Švédsku a vydána do Německa. Proces s ní má trvat tři jednací dny.

"Šplhoun" Mikuláš

Jak informoval DK, v pondělí se ze střechy univerzitní kliniky v Ulmu spustil Mikuláš a dětem a mladistvým pacientům přinesl dárky. Do červeno-bílého kostýmu oblečený výškový specialista místních hasičů předal dárky vedoucímu lékaři dětské kliniky Manfredu Hönigovi. Také ve Stuttgartu obdobně slanili specialisté hasičů ze střechy největší německé dětské nemocnice Olga a předali malým pacientům stovku dárků.

Mikuláš jede!Zdroj: Deník/DK

Pod stromeček?

"Srdce filatelistů se dnes rozbuší," píše DK. V Londýně vydraží Sotheby´s dobře zachovalou dopisní známku prvního britského tisku. Na "Penny Blacku" jsou nad hlavou královny Victorie slova Postage a One Penny. Aukční dům odhaduje její cenu na čtyři až šest milionů liber. "Je to úplně první poštovní známka, nepochybně nejvýznamnější kus dějin filatelie," říká aukční šéf Henry House. Dosavadní majitel, filatelista a obchodník Alan Holyoake, získal známku před asi deseti lety včetně tzv. Wallaceho dokumentu, na němž je přilepena, za necelých 60 000 eur. Doklad je ručně psaným zápisem do alba založeného britským reformátorem pošty Robertem Wallacem, že jde o první centovou známku, která byla Wallacemu předložena kancléřem státní pokladny Franciem Thornhillem Baringem 10. dubna 1840.

Kus historie v aukci…Zdroj: Deník/DK

„Penny Black“ změnil systém poštovního porta - do té doby za dopisy platili adresáti, nyní už odesílatel - zásilky do váhy 14 gramů byly přepravovány bez ohledu na vzdálenost za jedno penny. Podle expertů jsou ještě dva exempláře této známky, oba v britském poštovním muzeu. V červenci stejný dům vydražil tzv. British Guiana One-Cent Magenta, pokládaný za dosud nejdražší filatelistický sběratelský kousek, za sedm milionů eur.

Sháníte ještě někdo pěkný dárek k Vánocům? Tady je dobrá adresa: 34-35 New Bond St, London W1S 2RP…