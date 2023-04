Péči o děti a dorost z Větřní a okolí dočasně pokrylo dětské oddělení českokrumlovské nemocnice. „Je to tak, potvrdili jsme si dnes i s krajem, že pan doktor bude k dispozici od středy,“ dodala Eva Dudová, neteř dr. Vaníčkové. „A bude tam zatím do konce května. Uvažuje se pak i o prodloužení, ale zatím je všechno v jednání. Dál samozřejmě sháníme nového pediatra, ale zatím se nedaří.“

MUDr. Jaroslava Vaníčková zahynula při tragické nehodě.Zdroj: Se souhlasem rodiny

Do Větřní bude třeba sehnat nového lékaře poměrně rychle. Pokud by se příbuzným Jaroslavy Vaníčkové podařilo soukromou praxi prodat, je třeba ji „rozjet“ do šedesáti dnů ode dne lékařčina úmrtí. Na hledání se podílí i město a kraj. „Zatím nikoho nemáme, děckaři, to je úzkoprofilové zboží,“ posteskl si místostarosta Větřní Jaroslav Vojtíšek, který je také praktický lékař, i když pro dospělé. „Nový lékař by dostal 1,5 milionu od kraje, starosta domluvil i příspěvek od pojišťovny, poskytli bychom mu také obecní byt. Ale zatím jsme úspěšní nebyli.“

Rodina Jaroslavy Vaníčkové by ráda poděkovala za projevenou soustrast všem dětem a maminkám, tatínkům a dalším, kteří nosili svíčky, květiny a dárečky k ordinaci paní doktorky. "Dále děkujeme za projevenou účast při posledním rozloučení městu Větřní, obci Světlík, zdravotní sestře Jitušce Sukdolákové, všem rodičům, dětem, učitelkám a kolegům."